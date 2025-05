Noc z poniedziałku na wtorek okazała się wyjątkowo mroźna. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na stacji synoptycznej Ostrołęka było -3,5 st. C, zaś na stacji Biebrza -5,7, a na Snieżce -6,4 st. C. Przy gruncie było jeszcze mroźniej, bo -7 stopni w Toruniu i do -9,4 st. C na stacji Biebrza.