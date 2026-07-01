Noc z wtorku na środę była bardzo niespokojna na zachodzie. Wiele miejsc od od Warmii po Dolny Śląsk doświadczyło burz z intensywnymi opadami deszczu i wichurami, które lokalnie osiągały do około 90 km/h. W środę sytuacja pod tym względem będzie jeszcze gorsza, a wiatr znacznie silniejszy - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Rada burz się przyda. Pogoda będzie dynamiczna

W zachodniej części kraju z wielu miejsc napływały do strażaków "zgłoszenia o zalanych posesjach, drogach, zerwanych, uszkodzonych liniach energetycznych". Teraz tego typu zdarzeń może być jeszcze więcej.

W środę burze będą poważnym zagrożeniem w wielu miejscach, jednak szczególnie groźne będą w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Tam "punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg" - ostrzegają synoptycy IMGW w prognozie na środę.

Wyładowania notuje się już od rana na zachodzie - to głównie kontynuacja nocnych zjawisk. Kolejne pojawią się w okolicach południa, jednak najwięcej może nadejść po południu i wieczorem, głównie na obszarze rozciągającym się od od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Podkarpacie.

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Możliwe, że w trakcie burz w centrum, na wschodzie i południu suma opadów wyniesie od 20 do 40, a lokalnie do około 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Część burz "będzie przekształcać się w superkomórki lub łączyć się w struktury wielokomórkowe" - podkreślają synoptycy. W wielu miejscach może spaść grad, który lokalnie osiągnie średnicę do 4-6 cm.

Najsilniejsze burze zanotujemy w drugiej połowie dnia. Miejscami przyniosą wichury przekraczające 100 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu burz we wschodniej połowie kraju oraz w centrum obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Z kolei na południowym zachodzie i na północy wydano z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Burze w środę opanują zdecydowaną większość kraju. Niosą ulewy i potężne wichury IMGW materiał zewnętrzny

Oprócz tego w środę rano do osób przebywających na terenie 11 województw wysłano alert RCB ostrzegający przed niebezpiecznymi burzami. Ich wędrówkę pomaga śledzić radar burz, dostępny w wielu serwisach, w tym na pogoda.interia.pl.

"Głównym zagrożeniem związanym z burzami będą silne i bardzo silne porywy wiatru do 80-90 km/h, lokalnie do 100-115 km/h" - podkreśla IMGW. Tak silne wichury mogą przewracać drzewa, uszkadzać linie energetyczne i zrywać dachy z domów.

Ostatni upalny akcent. Spora różnica temperatur

Burze z ulewami i silnym wiatrem nie będą jedynym wyróżniającym się zjawiskiem w ciągu dnia. W wielu miejscach duża wilgotność utrzyma się tam, gdzie wciąż będzie gorąco, a nawet upalnie. To może tworzyć nieprzyjemną, duszną atmosferę.

Najchłodniej będzie nad samym morzem oraz lokalnie na północnym zachodzie, gdzie można się spodziewać 18-20 stopni. W reszcie kraju będzie jednak zdecydowanie goręcej i upalnie: około 30 st. C w centrum do nawet 34-37 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie Polski.

Polska podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północno-zachodnią część oraz upalne południe, centrum i wschód WXCharts materiał zewnętrzny

Wiele wskazuje jednak na to, że będzie to ostatni z serii upalnych dni i w czwartek już w całym kraju temperatury powinny spaść poniżej granicy 30 st. C.

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