Niebezpieczna gołoledź może się pojawić w dużej części Polski. Z tego powodu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Eksperci radzą ograniczyć podróże i zachować ostrożność na drogach i nie tylko.

Alert RCB z powodu gołoledzi. Groźnie w wielu województwach

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - komunikat tej treści otrzymały w środę rano osoby przebywające na terenie łącznie ośmiu województw.

Niebezpieczna pogoda w Polsce to efekt odwilży, która nadciąga z zachodu. Wyższe temperatury sprawiają, że pada już nie tylko sam śnieg, lecz również śnieg z deszczem i sam deszcz lub mżawka. Woda zamarza na wciąż zmrożonych powierzchniach, powodując gołoledź.

Na gołoledź zgodnie z ostrzeżeniem RCB muszą uważać przebywający na terenie poniższych województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

wielkopolskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

pomorskiego ;

warmińsko - mazurskiego ;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

lubelskiego.

Wcześniej dla tych terenów alerty drugiego i pierwszego stopnia z tego powodu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najbliższych godzinach w wielu miejscach może być ślisko i niebezpiecznie.

Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji.

Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

