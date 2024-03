Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem oraz przymrozkami . Obejmują one województwa na południu kraju i obowiązują do środy rano.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert IMGW: Wichury na południowym zachodzie

Na tych terenach może pojawić się silny wiatr osiągający lokalnie w porywach prędkość do 85 km/h . Alerty obowiązują do godz. 17:00 w środę.

Noc z przymrozkami na południu

Oprócz ostrzeżeń przed silnymi podmuchami aktualne są również alerty dotyczące przymrozków . W nocy z wtorku na środę to zjawisko może się pojawić na południowych krańcach Polski .

Zgodnie z komunikatem IMGW na podanych powyżej obszarach temperatura w nocy może spaść do około -2 st. C, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.