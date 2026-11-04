Noc ze środy na czwartek zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Z powodu prognozowanej gęstej mgły wydano ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali je dla łącznie 14 województw.

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"Mglista i zimna noc". Większość kraju w alertach IMGW

O zagrożeniu pogodowym poinformowała Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW:

"Ze środy na czwartek lokalnie temperatura w wielu regionach może obniżać się do -3, -4 (stopni - red.). Dodatkowo pojawią się silne zamglenia i mgły - tutaj widzialność do stu metrów" - poinformowała specjalistka na nagraniu zamieszczonym na oficjalnym profilu IMGW na Facebooku:

"Przed nami bardzo mglista i zimna noc" - podkreśla rzecznik Instytutu.

Gęsta mgła w nocy ze środy na czwartek może się pojawić w zdecydowanej większości kraju. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu obejmują województwa:

większość zachodniopomorskiego (bez terenów na północy);

południowo-zachodnie powiaty pomorskiego ;

wielkopolskie ;

lubuskie (bez krańców południowo-zachodnich);

kujawsko - pomorskie ;

północną część dolnośląskiego ;

większość mazowieckiego (bez powiatów północno-wschodnich);

łódzkie ;

północną połowę opolskiego ;

centralną i północną część śląskiego ;

świętokrzyskie ;

północne rejony małopolskiego ;

większość lubelskiego (bez krańców północno-wschodnich);

północną połowę podkarpackiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu gęstych mgieł ogłoszono w 14 województwach IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 oraz o północy i utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00-11:00 w czwartek.

Zjawisko to może poważnie utrudniać poruszanie się, tym bardziej że synoptycy spodziewają się jeszcze dodatkowych utrudnień.

Mokro i ślisko na asfalcie. Potem kolejne mgły

Problemem będzie nie tylko widzialność ograniczona poniżej 200 metrów, a miejscami sięgająca około 100.

"Mgły mogą lokalnie osadzać szadź. Nad ranem warunki na drogach będą bardzo trudne. Drogi będą mokre i śliskie, dlatego zachowajmy szczególną ostrożność" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Na samym czwartku problemy kierowców mogą się nie skończyć. Prognoza zagrożeń IMGW wskazuje, że gęste mgły mogą się pojawiać w kolejnych dniach.

W czwartek kolejne ostrzeżenia mogą się pojawić na zachodzie, w piątek na północy kraju, a w sobotę nie tylko na północy, ale też w południowych województwach.

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