Noc ze środy na czwartek zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Z powodu prognozowanej gęstej mgły wydano ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali je dla łącznie 14 województw.
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"Mglista i zimna noc". Większość kraju w alertach IMGW
O zagrożeniu pogodowym poinformowała Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW:
"Ze środy na czwartek lokalnie temperatura w wielu regionach może obniżać się do -3, -4 (stopni - red.). Dodatkowo pojawią się silne zamglenia i mgły - tutaj widzialność do stu metrów" - poinformowała specjalistka na nagraniu zamieszczonym na oficjalnym profilu IMGW na Facebooku:
"Przed nami bardzo mglista i zimna noc" - podkreśla rzecznik Instytutu.
Gęsta mgła w nocy ze środy na czwartek może się pojawić w zdecydowanej większości kraju. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu obejmują województwa:
- większość zachodniopomorskiego (bez terenów na północy);
- południowo-zachodnie powiaty pomorskiego;
- wielkopolskie;
- lubuskie (bez krańców południowo-zachodnich);
- kujawsko-pomorskie;
- północną część dolnośląskiego;
- większość mazowieckiego (bez powiatów północno-wschodnich);
- łódzkie;
- północną połowę opolskiego;
- centralną i północną część śląskiego;
- świętokrzyskie;
- północne rejony małopolskiego;
- większość lubelskiego (bez krańców północno-wschodnich);
- północną połowę podkarpackiego.
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 oraz o północy i utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00-11:00 w czwartek.
Zjawisko to może poważnie utrudniać poruszanie się, tym bardziej że synoptycy spodziewają się jeszcze dodatkowych utrudnień.
Mokro i ślisko na asfalcie. Potem kolejne mgły
Problemem będzie nie tylko widzialność ograniczona poniżej 200 metrów, a miejscami sięgająca około 100.
"Mgły mogą lokalnie osadzać szadź. Nad ranem warunki na drogach będą bardzo trudne. Drogi będą mokre i śliskie, dlatego zachowajmy szczególną ostrożność" - podkreśla Agnieszka Prasek.
Na samym czwartku problemy kierowców mogą się nie skończyć. Prognoza zagrożeń IMGW wskazuje, że gęste mgły mogą się pojawiać w kolejnych dniach.
W czwartek kolejne ostrzeżenia mogą się pojawić na zachodzie, w piątek na północy kraju, a w sobotę nie tylko na północy, ale też w południowych województwach.
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