Niebezpieczne pogodowe połączenie w Polsce. Specjalistka ostrzega

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jest spokojnie, ale niedługo się to zmieni. Po zmroku warunki w wielu miejscach poważnie się pogorszą. "Przed nami bardzo mglista i zimna noc" - ostrzega synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW. Na drogach może się zrobić niebezpiecznie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Gęsta mgła w Warszawie. W nocy ze środy na czwartek to zjawisko synoptycy IMGW prognozują w 14 województwach
Gęste mgły w nocy ze środy na czwartek mogą się pojawić w zdecydowanej większości Polski. Alert IMGW w 14 województwachPAP/Albert Zawada/IMGWmateriał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Z powodu prognozowanej gęstej mgły wydano ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali je dla łącznie 14 województw.

Ta apka mówi, kiedy warunki na drodze mogą się zrobić niebezpieczne. Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

"Mglista i zimna noc". Większość kraju w alertach IMGW

O zagrożeniu pogodowym poinformowała Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW:

"Ze środy na czwartek lokalnie temperatura w wielu regionach może obniżać się do -3, -4 (stopni - red.). Dodatkowo pojawią się silne zamglenia i mgły - tutaj widzialność do stu metrów" - poinformowała specjalistka na nagraniu zamieszczonym na oficjalnym profilu IMGW na Facebooku:

"Przed nami bardzo mglista i zimna noc" - podkreśla rzecznik Instytutu.

Gęsta mgła w nocy ze środy na czwartek może się pojawić w zdecydowanej większości kraju. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z tego powodu obejmują województwa:

  • większość zachodniopomorskiego (bez terenów na północy);
  • południowo-zachodnie powiaty pomorskiego;
  • wielkopolskie;
  • lubuskie (bez krańców południowo-zachodnich);
  • kujawsko-pomorskie;
  • północną część dolnośląskiego;
  • większość mazowieckiego (bez powiatów północno-wschodnich);
  • łódzkie;
  • północną połowę opolskiego;
  • centralną i północną część śląskiego;
  • świętokrzyskie;
  • północne rejony małopolskiego;
  • większość lubelskiego (bez krańców północno-wschodnich);
  • północną połowę podkarpackiego.
Mapa Polski z zaznaczonym na żółto centralnym i zachodnim obszarem kraju, podczas gdy wschodnia część pozostaje niezaznaczona; na środku widoczny jest czerwonobiały punkt oznaczający lokalizację Warszawy.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu gęstych mgieł ogłoszono w 14 województwachIMGWmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 oraz o północy i utrzymają się przez całą noc, do godz. 10:00-11:00 w czwartek.

Zjawisko to może poważnie utrudniać poruszanie się, tym bardziej że synoptycy spodziewają się jeszcze dodatkowych utrudnień.

Zobacz również:

Środa będzie chłodna, z temperaturami do 10-11 stopni, zaś w nocy pojawią się przymrozki dochodzące do -4 stopni - prognozuje IMGW
Polska

Nadchodzą poważne przymrozki i nie tylko. Synoptycy apelują do kierowców

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Mokro i ślisko na asfalcie. Potem kolejne mgły

Problemem będzie nie tylko widzialność ograniczona poniżej 200 metrów, a miejscami sięgająca około 100.

"Mgły mogą lokalnie osadzać szadź. Nad ranem warunki na drogach będą bardzo trudne. Drogi będą mokre i śliskie, dlatego zachowajmy szczególną ostrożność" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Na samym czwartku problemy kierowców mogą się nie skończyć. Prognoza zagrożeń IMGW wskazuje, że gęste mgły mogą się pojawiać w kolejnych dniach.

W czwartek kolejne ostrzeżenia mogą się pojawić na zachodzie, w piątek na północy kraju, a w sobotę nie tylko na północy, ale też w południowych województwach.

Zobacz również:

Pogoda długoterminowa na listopad przynosi temperatury wyższe niż zwykle o tej porze roku. Tak będzie w drugiej połowie listopada
Polska

Wielodniowa anomalia w tym miesiącu. Nie ominie 11 listopada

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Sędziowie zmuszeni do przejęcia trybunału? Prof. Chmaj nie ma złudzeńINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze