Niebezpieczne burze coraz bliżej Polski. Wiemy, czy w czwartek się pojawią

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mamy już pewność: do naszego kraju wejdą fronty atmosferyczne, niosące nawałnice z ulewami i bardzo silnym wiatrem, stanowiącym realne zagrożenie. Zanim to jednak nastąpi, w czwartek doświadczymy bardzo przyjemnej, słonecznej aury w niemal całej Polsce. Zapewni ją wyż Steffen, dzięki któremu deszczu praktycznie nie doświadczymy. Rano znowu trzeba uważać na mgły.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Spokojna, słoneczna pogoda na plaży w Polsce. Prognoza IMGW na czwartek przynosi brak negatywnych zjawisk
POgoda w czwartek będize spokojna i wyżowa - prognozuje IMGW. Wszystko zmieni się w piątek wieczorem, kiedy nadciągną nawałniceJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Cały czas znajdujemy się w zasięgu rozległego wyżu Steffen z centrum w rejonie wschodniej Skandynawii. To oznacza spokojną pogodę przez cały czwartek - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze godziny dnia nie były zbyt przyjemne, między innymi z powodu niskich temperatur.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Polska wypełniona słońcem. Tak będzie przez cały dzień

Na Pomorzu lokalnie utrzymywały się silne zamglenia, znacznie ograniczające widzialności. W kolejnych godzinach mgły szybko jednak się rozproszą i rozpogodziło się, podobnie jak w zdecydowanej większości regionów.

W ciągu dnia będzie pogodnie praktycznie wszędzie, a więcej chmur może się pojawić na wschodzie i południowych krańcach Polski. We wschodniej części kraju z czasem może przelotnie popadać deszcz. Pozostałe regiony mogą liczyć na słoneczną i spokojną aurę przez cały dzień. Burz nigdzie nie doświadczymy.

Pierwsze godziny dnia okazały się dość chłodne. O godz. 8:00 w wielu miejscach słupki termometrów tylko nieznacznie przekraczały próg 10 stopni. W najchłodniejszym Krośnie o tej porze było 11,3 st. C.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, wyraźny podział na cieplejsze regiony południowo-zachodnie oraz chłodniejsze centralne i północno-wschodnie, gradient temperatury przebiegający ukośnie przez kraj.
Po dość chłodnym poranku w czwartek w ciągu dnia zrobi się ciepło: wszędzie będzie co najmniej 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Temperatury szybko wzrosną i w czwartek w ciągu dnia praktycznie wszędzie wyniosą ponad 20 stopni. Na północnym wschodzie można się spodziewać 21, w centrum około 23, a na najcieplejszym południu do 26 stopni Celsjusza. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami porywisty.

Z czasem - w nocy z czwartku na piątek - na zachodzie Polski zacznie się pojawiać więcej chmur. To zapowiedź załamania pogody, które czeka nas w piątek pod koniec tego dnia.

Zobacz również:

Upał, burze i wichury. Pogoda przez cały tydzień będzie się zmieniać praktycznie bez przerwy
Polska

Co dzień to nowa zmiana. Tydzień przyniesie masę wyzwań pogodowych

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda będzie coraz gorsza. Załamanie w piątek

W piątek na początku będzie jeszcze spokojnie, jednak po południu lub wieczorem na zachodzie zacznie intensywniej padać deszcz, z czasem nadciągną również burze. Oprócz ulew przyniosą one silne porywy wiatru, osiągające do 70 km/h.

Pogoda jeszcze mocniej załamie się w nocy z piątku na sobotę. Wówczas w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce niebezpieczne zjawiska nabiorą mocy. W trakcie burz spadnie miejscami około 30 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas wichur możliwe będą podmuchy do około 80 km/h.

Intensywne opady deszczu oraz burze rozciągające się wzdłuż zachodniej granicy Polski, z wyraźnym pasmem silnych zjawisk atmosferycznych i wyższego ciśnienia na wschodzie kraju.
Strefa silnych burz dotrze do zachodniej Polski w piątek późnym wieczorem lub w nocyWXChartsmateriał zewnętrzny

Tak intensywne opady i wiatr będą stanowić poważne zagrożenie. Możliwe będą lokalne podtopienia, nie można też wykluczyć przerw w dostawie prądu.

Zobacz również:

Pod koniec tygodnia w Polsce wrócą upały
Polska

Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Upały wrócą z całą mocą

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

-----

"Polityczny WF": Rozłam w PiS podzielił rodzinę. Ojciec i syn po dwóch stronach INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze