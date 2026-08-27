Cały czas znajdujemy się w zasięgu rozległego wyżu Steffen z centrum w rejonie wschodniej Skandynawii. To oznacza spokojną pogodę przez cały czwartek - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze godziny dnia nie były zbyt przyjemne, między innymi z powodu niskich temperatur.

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Polska wypełniona słońcem. Tak będzie przez cały dzień

Na Pomorzu lokalnie utrzymywały się silne zamglenia, znacznie ograniczające widzialności. W kolejnych godzinach mgły szybko jednak się rozproszą i rozpogodziło się, podobnie jak w zdecydowanej większości regionów.

W ciągu dnia będzie pogodnie praktycznie wszędzie, a więcej chmur może się pojawić na wschodzie i południowych krańcach Polski. We wschodniej części kraju z czasem może przelotnie popadać deszcz. Pozostałe regiony mogą liczyć na słoneczną i spokojną aurę przez cały dzień. Burz nigdzie nie doświadczymy.

Pierwsze godziny dnia okazały się dość chłodne. O godz. 8:00 w wielu miejscach słupki termometrów tylko nieznacznie przekraczały próg 10 stopni. W najchłodniejszym Krośnie o tej porze było 11,3 st. C.

Po dość chłodnym poranku w czwartek w ciągu dnia zrobi się ciepło: wszędzie będzie co najmniej 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Temperatury szybko wzrosną i w czwartek w ciągu dnia praktycznie wszędzie wyniosą ponad 20 stopni. Na północnym wschodzie można się spodziewać 21, w centrum około 23, a na najcieplejszym południu do 26 stopni Celsjusza. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie okresami porywisty.

Z czasem - w nocy z czwartku na piątek - na zachodzie Polski zacznie się pojawiać więcej chmur. To zapowiedź załamania pogody, które czeka nas w piątek pod koniec tego dnia.

Pogoda będzie coraz gorsza. Załamanie w piątek

W piątek na początku będzie jeszcze spokojnie, jednak po południu lub wieczorem na zachodzie zacznie intensywniej padać deszcz, z czasem nadciągną również burze. Oprócz ulew przyniosą one silne porywy wiatru, osiągające do 70 km/h.

Pogoda jeszcze mocniej załamie się w nocy z piątku na sobotę. Wówczas w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce niebezpieczne zjawiska nabiorą mocy. W trakcie burz spadnie miejscami około 30 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas wichur możliwe będą podmuchy do około 80 km/h.

Strefa silnych burz dotrze do zachodniej Polski w piątek późnym wieczorem lub w nocy WXCharts materiał zewnętrzny

Tak intensywne opady i wiatr będą stanowić poważne zagrożenie. Możliwe będą lokalne podtopienia, nie można też wykluczyć przerw w dostawie prądu.

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