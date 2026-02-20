W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla kilku polskich powiatów. Powodem jego wydania jest wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.

Alert RCB. Smog w trzech województwach

"Uwaga! Dziś (20.02) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - taki komunikat otrzymały osoby przebywające na terenie kilku powiatów.

Przed południem alert RCB dotarł do odbiorców na następujących terenach:

powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie ),

powiecie otwockim ( mazowieckie ),

powiecie pabianicki, łaskim oraz Piotrkowa Trybunalskiego (łódzkie).

RCB radzi mieszkańcom wszystkich terenów zagrożonych smogiem, żeby w najbliższym czasie:

zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;

nie uprawiali sportów na zewnątrz ;

ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.

Alarm smogowy - kiedy się pojawia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.

Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Tego typu ostrzeżenia wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji.

Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

