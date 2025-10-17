Niebezpieczna sytuacja na północy kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia
Wieczorem nad Bałtykiem nie będzie spokojnie. Powieje mocny wiatr, który może spiętrzyć wodę w wielu miejscach. W Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na zachodnim Wybrzeżu mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Od wieczora w wielu miejscach zaczną obowiązywać z tego powodu alerty pierwszego i drugiego stopnia.
W piątek wieczorem i w nocy pogoda bardzo się pogorszy. Pojawi się więcej chmur i deszczu, a na północy i w górach powieje mocniejszy wiatr. Niebezpieczne podmuchy mogą spiętrzyć wodę w części Wybrzeża. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Utrzymają się one przez dużą część soboty.
Pomarańczowo na Zalewie Szczecińskim. Może być groźnie
Uważać muszą mieszkańcy okolic Zalewu Szczecińskiego na Pomorzu Zachodnim. Tam może nastąpić poziom wody może wyraźnie wzrosnąć i przekroczyć stany ostrzegawcze.
W tej części Polski obowiązuje alert hydrologiczny drugiego stopnia, który pozostanie w mocy od godz. 17:00 w piątek do godz. 23:00 w sobotę.
Niebezpiecznie zrobi się nie tylko na Zalewie Szczecińskim. We wschodniej części Wybrzeża sytuacja również w najbliższych godzinach może ulec pogorszeniu.
Więcej wody na wschodzie. Spiętrzenia na Bałtyku
Wieczorem, w nocy oraz częściowo w sobotę "gwałtowne wzrosty stanów wody" spodziewane są w nadmorskiej części Pomorza, do okolic Zalewu Wiślanego włącznie.
Woda na Bałtyku może się spiętrzyć do stanów wysokich i lokalnie przekroczyć stany ostrzegawcze. Dlatego też dla wschodniej części Wybrzeża wydano alerty hydrologiczne IMGW pierwszego stopnia, które obowiązują od godz. 20:00 w piątek do 15:00 w sobotę.
Ten sam stopień ostrzeżenia obowiązuje również w rejonie zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu i okolic Elbląga. Ten alert potrwa od godz. 22:00 w piątek do 20:00 w sobotę.
W nocy z piątku na sobotę na Wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągać w porywach do 65 km/h.
-----