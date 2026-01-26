"Z południa na północ przemieszczają się strefy słabych marznących opadów deszczu powodujących gołoledź" - ostrzega w poniedziałek rano w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwięcej marznących opadów powinniśmy się spodziewać do południa - ostrzegają synoptycy.

Alert RCB i IMGW. Gołoledź opanowała dużą część kraju

Na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie. Od południa jednak marznące opady powinny zanikać, a ponieważ temperatura w wielu miejscach wzrośnie powyżej zera, warstwa gołoledzi nie powinna już narastać.

Mimo wszystko trzeba będzie zachować szczególną ostrożność również po południu. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW z powodu marznących opadów na północy utrzymają się do godz. 15:00, a na północnym wschodzie nawet do 19-20:00.

W centrum i na wschodzie żółte alerty dotyczące tego samego zagrożenia lokalnie pozostaną w mocy do godz. 13-15:00.

Rano pojawiło się kolejne ostrzeżenie, wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - taki komunikat otrzymali odbiorcy w województwach:

zachodniopomorskim ;

części lubuskiego - powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.

Postępująca odwilż sprawi, że pogoda w dużej części kraju w poniedziałek może być wymagająca.

W Świnoujściu w części szkół z powodu gołoledzi odwołano zajęcia. Normalnie funkcjonują natomiast przedszkola. Również w Gryfinie zajęcia odwołano, ale podkreślono, że "wszystkie placówki zapewniają jednak dzieciom funkcję opiekuńczo-wychowawczą".

Pogoda bez większej poprawy. Wiele nieprzyjemnych zjawisk

Poniedziałek będzie pochmurny, choć na południu mogą wystąpić większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na wschodzie i północy trzeba będzie uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

W centrum i na południu popada deszcz, a na północy i północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, miejscami marznąca mżawka. Najmocniej popada we wschodniej części Pomorza - tam synoptycy spodziewają się do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Śnieg popada w wyższych partiach gór oraz miejscami na północy, gdzie jego warstwa może się zwiększyć o nawet 5 cm.

W pierwszej połowie dnia na marznące opady trzeba uważać przede wszystkim na północnym zachodzie, północy i w centrum kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Temperatury będą dość wysokie i w ciągu dnia jedynie na północnym wschodzie może panować mróz. Nawet tam jednak nie powinien wynieść więcej niż -2 stopnie, a miejscami będzie koło zera.

W pasie ciągnącym się od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę, a także w Sudetach, może być od jednego do trzech stopni na plusie, a najcieplej będzie na południu kraju: od 4 do 7 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na północy i wschodzie powieje mocniej. Nad morzem na Pomorzu Zachodnim porywy mogą osiągać do 55 km/h. Najmocniejsze podmuchy nawiedzą najwyższe partie Sudetów - tam spodziewane są podmuchy do 70 km/h.

