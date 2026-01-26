Niebezpieczna pogoda od samego rana. "Ogranicz podróże"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Aktualizacja

"Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - tak przed pogodą w poniedziałek ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z powodu niebezpiecznej gołoledzi wydano alert RCB, a swoje ostrzeżenia przygotowali również synoptycy IMGW. W Polsce trwa odwilż, która sprawi, że na wielu drogach i chodnikach będzie ślisko i niebezpiecznie. W części szkół w Świnoujściu i Gryfinie odwołano szkolne zajęcia.

Autobus zatrzymany na oblodzonej drodze z otwartymi drzwiami, kilku pasażerów wsiada do środka, nocna sceneria. W prawym górnym rogu widoczna kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowo-Wschodniej z zaznaczonymi strefami intensywnych opadów oraz niskich tem...
Gołoledź na ulicach Szczecina w poniedziałek rano. Przed groźnym zjawiskiem ostrzegają IMGW oraz RCBCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Z południa na północ przemieszczają się strefy słabych marznących opadów deszczu powodujących gołoledź" - ostrzega w poniedziałek rano w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwięcej marznących opadów powinniśmy się spodziewać do południa - ostrzegają synoptycy.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alert RCB i IMGW. Gołoledź opanowała dużą część kraju

Na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie. Od południa jednak marznące opady powinny zanikać, a ponieważ temperatura w wielu miejscach wzrośnie powyżej zera, warstwa gołoledzi nie powinna już narastać.

Mimo wszystko trzeba będzie zachować szczególną ostrożność również po południu. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW z powodu marznących opadów na północy utrzymają się do godz. 15:00, a na północnym wschodzie nawet do 19-20:00.

W centrum i na wschodzie żółte alerty dotyczące tego samego zagrożenia lokalnie pozostaną w mocy do godz. 13-15:00.

Rano pojawiło się kolejne ostrzeżenie, wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - taki komunikat otrzymali odbiorcy w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • części lubuskiego - powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.

Postępująca odwilż sprawi, że pogoda w dużej części kraju w poniedziałek może być wymagająca.

W Świnoujściu w części szkół z powodu gołoledzi odwołano zajęcia. Normalnie funkcjonują natomiast przedszkola. Również w Gryfinie zajęcia odwołano, ale podkreślono, że "wszystkie placówki zapewniają jednak dzieciom funkcję opiekuńczo-wychowawczą".

Zobacz również:

Najpierw odwilż, potem uderzenie mrozu. Prognoza IMGW
Polska

Odwilż potrwa tylko chwilę. Wiadomo, kiedy w Polsce uderzy siarczysty mróz

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Pogoda bez większej poprawy. Wiele nieprzyjemnych zjawisk

    Poniedziałek będzie pochmurny, choć na południu mogą wystąpić większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na wschodzie i północy trzeba będzie uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

    W centrum i na południu popada deszcz, a na północy i północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, miejscami marznąca mżawka. Najmocniej popada we wschodniej części Pomorza - tam synoptycy spodziewają się do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

    Śnieg popada w wyższych partiach gór oraz miejscami na północy, gdzie jego warstwa może się zwiększyć o nawet 5 cm.

    Kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowej prezentująca intensywność opadów, zachmurzenie oraz wskazania temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Na mapie zaznaczono Polskę i sąsiednie kraje, a główne obszary opadów przedstawione zostały w odcieniach nieb...
    W pierwszej połowie dnia na marznące opady trzeba uważać przede wszystkim na północnym zachodzie, północy i w centrum krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Temperatury będą dość wysokie i w ciągu dnia jedynie na północnym wschodzie może panować mróz. Nawet tam jednak nie powinien wynieść więcej niż -2 stopnie, a miejscami będzie koło zera.

    W pasie ciągnącym się od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę, a także w Sudetach, może być od jednego do trzech stopni na plusie, a najcieplej będzie na południu kraju: od 4 do 7 stopni Celsjusza.

    Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na północy i wschodzie powieje mocniej. Nad morzem na Pomorzu Zachodnim porywy mogą osiągać do 55 km/h. Najmocniejsze podmuchy nawiedzą najwyższe partie Sudetów - tam spodziewane są podmuchy do 70 km/h.

    Zobacz również:

    Zorza polarna nad Polską. Niezwykłe zjawisko widoczne na niebie
    Polska

    Niezwykłe widowisko na polskim niebie. Takiej nocy jeszcze nie było

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

    ------

    Trump dąży do podziałów wewnątrz Europy. Ekspert ostrzegaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze