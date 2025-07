Niebezpieczna mieszanka pogodowa. Musimy uważać nie tylko na upał

Afrykańskie upały sięgające prawie 40 stopni to nie wszystko, co pogoda przygotowała na czwartek. Do naszego kraju wracają niebezpieczne burze, które przyniosą bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet 80 km/h. W zdecydowanej większości Polski obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia.