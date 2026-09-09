Niebezpieczna metoda oszustów powraca. CERT wydał alert

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Powraca metoda oszustwa wykorzystywana w przeszłości przez cyberprzestępców. CERT Polska ostrzega przed wiadomościami SMS, w których oszuści podszywają się pod firmy kurierskie. To klasyczny przykład tak zwanego phishingu - działania prowadzącego do wyłudzenia danych osobowych lub wykradzenia pieniędzy z konta.

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Powraca niebezpieczna metoda oszustów. Przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wraca stara metoda oszustów. Przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie
  2. Jak rozpoznać phishing? Zwróć uwagę na te elementy

Wraca stara metoda oszustów. Przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie

CERT Polska ostrzega przed kampanią SMS, w której to cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie i usiłują w ten sposób wyłudzić dane osobowe. W wysyłanych przez oszustów wiadomościach znajduje się informacja dotycząca problemu z rzekomą przesyłką. Oprócz niej w SMS-ie widnieje link odsyłający do formularza.

Okazuje się, że wspomniany link prowadzi na fałszywą stronę, za której pomocą przestępcy wyłudzają dane osobowe od swoich ofiar. Dane te mogą posłużyć przestępcom do kradzieży tożsamości i, między innymi, wyłudzeń finansowych.

CERT przypomina, by wszystkie podejrzane SMS-y zgłaszać poprzez przekazanie ich na bezpłatny numer 8080. Niebezpieczne incydenty można także zasygnalizować za pośrednictwem strony internetowej incydent.cert.pl.

Jak rozpoznać phishing? Zwróć uwagę na te elementy

Opisana wyżej sytuacja to przykład phishingu, czyli metody oszustwa, która polega na tym, że przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje lub firmy (na przykład banki, urzędy lub przedsiębiorstwa kurierskie) w celu skłonienia ofiary do danego działania. Osoby te najczęściej korzystają z SMS-ów lub e-maili.

Przesyłane przez oszustów wiadomości nierzadko zawierają elementy, dzięki którym możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z nieuczciwym procederem.

Jak nie dać się nabrać na podejrzane SMS-y lub maile? Jednym z sygnałów mogą być błędy gramatyczne lub interpunkcyjne. W wiadomościach phishingowych często występują literówki, nierzadko brakuje w nich także polskich znaków diakrytycznych. Również sam link podany w SMS-ie może wzbudzić nasze obawy - często brzmi on zupełnie odmiennie od oryginalnej strony.

Innym elementem obecnym w podejrzanych SMS-ach i mailach jest presja czasu i gra na emocjach. Ataki phishingowe opierają się na socjotechnice. Przestępcy często zmuszają swoje ofiary do natychmiastowego działania, strasząc skutkami jego niepodjęcia.

Pamiętajmy, by lepiej nie klikać w linki zawarte w podejrzanych wiadomościach. Wszelkie informacje od banku lub firmy przewozowej weryfikujmy na oficjalnych stronach lub poprzez kontakt z infolinią.

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