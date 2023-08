Mięsożerna bakteria - vibrio vulnificus - pojawiła się na Florydzie w USA. W krótkim czasie doprowadziła do śmierci pięciu osób. Łącznie to już 26 osób zakażonych. Co więcej, mięsożerna bakteria widziana była w przeszłości także nad Morzem Bałtyckim. Zarazić można się nią drogą pokarmową... lub też przez zwykłą kąpiel w morzu.