W skrócie Partia szynki wieprzowej sprzedawanej w Carrefour została wycofana z powodu wykrycia bakterii Listeria monocytogenes.

GIS zaleca niespożywanie produktu o numerze partii 1000-188 i kodzie kreskowym 5905784311098, którego termin przydatności mija 24 lipca.

Sieć Carrefour i producent wdrożyli procedurę zwrotu i wycofania produktu z rynku, a odpowiednie organy monitorują sytuację.

Spożycie tej szynki może prowadzić do listeriozy, która jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, noworodków i osób o obniżonej odporności.

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Nowe ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy opakowania szynki. W jednej z partii wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes.

GIS apeluje, aby nie spożywać partii numer 1000-188 produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g.

Termin jej przydatności mija 24 lipca. Szynka oznaczona jest następującym kodem kreskowym: 5905784311098. Producentem wadliwej partii szynki jest spółka Farmy Roztocza z Księżopola (woj. lubelskie). Produkt sprzedawano w sklepach sieci Carrefour.

"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - czytamy w komunikacie GIS.

Producent wdrożył procedurę wycofania z rynku wskazanej partii szynki oraz podjął działania zmierzające do wykrycia przyczyny powstania zagrożenia.

GIS ostrzega przed spożyciem szynki. Partia produktu wycofywana ze sklepów

W sprawie interweniował również dystrybutor wędliny. Carrefour wystosował komunikat do klientów: "Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go i zgłoszenie się do sklepu z produktem i paragonem do 24 lipca (włącznie) w celu zwrotu należności".

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju podjął działania celem ustalenia stanu magazynowego i dystrybucji zakwestionowanej partii produktu. Sprawuje nadzór nad prawidłowością działań w zakładzie oraz weryfikuje podjęte przez producenta działania naprawcze.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofywanie partii szynki ze sklepów. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Czym grozi listerioza?

Nie należy spożywać jedzenia skażonego bakterią Listeria monocytogenes, ponieważ może to prowadzić do listeriozy - choroby niebezpiecznej szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób o obniżonej odporności.

W przypadku kobiet w ciąży listerioza objawia się podobnie jak grypa: gorączką, bólem brzucha, biegunką, bólem głowy czy wymiotami. Może również przebiegać bezobjawowo.

Infekcje płodu lub noworodka grożą śmiertelnymi powikłaniami. U osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.





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