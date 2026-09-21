Urodzony w 1943 roku Stanisław Szelc był satyrykiem, prezenterem telewizyjnym i artystą kabaretowym, znanym z Teatru Kalambur i Kabaretu Elita. Na antenie Radia Wrocław przez kilkadziesiąt lat współtworzył Studio 202.

Występował też w wielu słuchowiskach radiowych, m.in. "Z pamiętnika młodej lekarki", "Rycerze" czy "Chłop i baba".

W 2009 został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", w 2019 roku Srebrną, a w 2023 roku Złotą Odznaką Honorową Wrocławia.

Nie żyje Stanisław Szelc. "Współtworzył kulturalny pejzaż naszego miasta"

"Bardzo smutny poranek. Odszedł Stanisław Szelc. Po prostu POSTAĆ Wrocławia i polskiej sceny artystycznej. To dla mnie zaszczyt, że mogłem poznać Pana Stanisława. Wielokrotne spotkania, w tym te w ulubionej Literatce, były zawsze wyjątkowe. Dziękuję za wszystko. Wrocław już nigdy taki sam bez Pana nie będzie. Będzie natomiast pamiętał i tęsknił" - napisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

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"W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc - satyryk, artysta i radiowiec, który na zawsze zapisał się w historii wrocławskiej kultury. Był jednym z tych artystów, których głos, poczucie humoru i sposób patrzenia na rzeczywistość na długo pozostają w pamięci. Tworzył w czasach, gdy słowo, dowcip i inteligentna satyra potrafiły łączyć ludzi, a radio było dla wielu codziennym towarzyszem" - poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

"Odszedł człowiek, który przez dziesięciolecia współtworzył kulturalny pejzaż naszego miasta. Pozostają wspomnienia, nagrania i skecze, które mimo upływu lat wciąż wywołują uśmiech" - dodano.



