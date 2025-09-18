Nie żyje szef sztabu w Mirosławcu. MON ostrzega przed dezinformacją

W skrócie Podpułkownik Konrad Barnaś, szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, zmarł w wieku 45 lat.

Ministerstwo Obrony Narodowej stanowczo zdementowało teorie spiskowe dotyczące przyczyny śmierci wojskowego, podkreślając, że zmarł wskutek długotrwałej choroby.

MON apeluje do opinii publicznej o niepowielanie nieprawdziwych informacji i szanowanie pamięci zmarłego.

O śmierci podpułkownika Konrada Barnasia, szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu poinformowała jednostka, w której służył. W opublikowanym nekrologu przekazano, że wojskowy zmarł 12 września 2025 roku w wieku 45 lat.

Do przykrych wieści odniosło się w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej. "Uwaga na pojawiające się w sieci nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu" - napisał MON, podkreślając, że "prawdą jest, że przyczyną śmierci była przegrana walka z długotrwałą chorobą".

"Apelujemy o rozwagę! Zanim udostępnisz post czy komentarz - sprawdź źródło i korzystaj wyłącznie z wiarygodnych i oficjalnych komunikatów" - apeluje resort.

Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich ministerstwo wyraziło prośbę o "niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci". "Dezinformacja działa tylko wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw!" - skwitował resort we wpisie.

Ppłk Konrad Barnaś nie żyje

Konrad Barnaś był spadochroniarzem, a także szefem Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W 2011 roku pełnił służbę w Islamskiej Republice Afganistanu jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych.

