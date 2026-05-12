Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat
Nie żyje aktorka i wokalistka Stanisława Celińska, miała 79 lat. "Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała" - przekazała Joanna Trzcińska, która prowadziła wraz z aktorką profil w mediach społecznościowych.
Informację o śmierci Stanisławy Celińskiej potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko.
Wcześniej informację przekazała Joanna Trzcińska, która prowadziła wraz z aktorką jej profil w mediach społecznościowych.
"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam…" - przekazała asystentka.
Utytułowana aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka urodziła się w 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Od dziecka przejawiała zamiłowanie do występów scenicznych i jeszcze przed rozpoczęciem studiów na PWST w Warszawie uczyła się aktorstwa m.in. od Jerzego Kamieńskiego i Mirosława Gruszczyńskiego.
Debiutowała na scenie Teatru Współczesnego w 1969 r., następnie występowała m.in. w Teatrze Nowym i Dramatycznym. Filmowy debiut Stanisław Celińskiej to rola w "Krajobrazie po bitwie" Andrzeja Wajdy w 1970 r. W kolejnych dekadach grała m.in. u Zanussiego, Barei, zasłynęła także kultowymi kreacjami telewizyjnymi, jak było z serialem "Alternatywy 4".
Stanisława Celińska dwukrotnie otrzymała nagrodę Orła za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową - po raz pierwszy za komedię "Pieniądze to nie wszystko" w 2001 r., ponownie za dramat "Joanna" w 2010 r.
W parze z aktorstwem artystka rozwijała karierę wokalistki. W 1969 r. zwyciężyła w konkursie debiutów w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu utworem "Ptakom podobni", wielokrotnie występowała podczas Przeglądów Piosenki Aktorskiej. Podczas 57. KFPP w Opolu otrzymała nagrodę publiczności za utwór "Niech mnie złość". Do końca pozostawała aktywna artystycznie i koncertowała w całej Polsce.
Za zasługi dla polskiej kultury i osiągnięcia artystyczne otrzymała odznaczenia państwowe: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Kochaj i Służ i Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.