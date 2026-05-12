Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat

W skrócie Stanisława Celińska, aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat.

Artystka zdobyła uznanie jako aktorka filmowa i teatralna, była laureatką wielu nagród, kreowała role, które zapadły w pamięć pokoleniom Polaków.

Stanisława Celińska była także wybitną wokalistką, która koncertowała w całej Polsce. Zdobywała najwyższe wyróżnienia podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Informację o śmierci Stanisławy Celińskiej potwierdził menadżer artystki Maciej Muraszko.

Wcześniej informację przekazała Joanna Trzcińska, która prowadziła wraz z aktorką jej profil w mediach społecznościowych.

"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam…" - przekazała asystentka.

Utytułowana aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka urodziła się w 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Od dziecka przejawiała zamiłowanie do występów scenicznych i jeszcze przed rozpoczęciem studiów na PWST w Warszawie uczyła się aktorstwa m.in. od Jerzego Kamieńskiego i Mirosława Gruszczyńskiego.

Debiutowała na scenie Teatru Współczesnego w 1969 r., następnie występowała m.in. w Teatrze Nowym i Dramatycznym. Filmowy debiut Stanisław Celińskiej to rola w "Krajobrazie po bitwie" Andrzeja Wajdy w 1970 r. W kolejnych dekadach grała m.in. u Zanussiego, Barei, zasłynęła także kultowymi kreacjami telewizyjnymi, jak było z serialem "Alternatywy 4".

Stanisława Celińska dwukrotnie otrzymała nagrodę Orła za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową - po raz pierwszy za komedię "Pieniądze to nie wszystko" w 2001 r., ponownie za dramat "Joanna" w 2010 r.

W parze z aktorstwem artystka rozwijała karierę wokalistki. W 1969 r. zwyciężyła w konkursie debiutów w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu utworem "Ptakom podobni", wielokrotnie występowała podczas Przeglądów Piosenki Aktorskiej. Podczas 57. KFPP w Opolu otrzymała nagrodę publiczności za utwór "Niech mnie złość". Do końca pozostawała aktywna artystycznie i koncertowała w całej Polsce.

Za zasługi dla polskiej kultury i osiągnięcia artystyczne otrzymała odznaczenia państwowe: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Kochaj i Służ i Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

