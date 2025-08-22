W skrócie Stanisław Soyka zmarł nagle w wieku 66 lat tuż przed planowanym koncertem w Sopocie.

Odejście artysty poruszyło zarówno środowisko kultury, jak i polityków, którzy licznie żegnali go w mediach społecznościowych.

Wspomnienia o Soyce podkreślają jego muzyczny geniusz, wszechstronność i wyjątkową osobowość.

Stanisław Soyka zmarł w czwartek w wieku 66 lat. Był wokalistą, pianistą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem. Soyka miał wystąpić tego wieczoru na Festiwalu Top of the Top w Sopocie. W związku z jego nagłym odejściem, transmisja festiwalu została przerwana.

Śmierć artysty poruszyła nie tylko gwiazdy, ale także polityków. W sieci pojawiła się fala komentarzy.

Stanisław Soyka nie żyje. Politycy żegnają artystę

"Nie żyje Stanisław Sojka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury. Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów - 'Tolerancja': Na miły Bóg… Życie nie tylko po to jest, by brać, Życie nie po to, by bezczynnie trwać, I aby żyć siebie samego trzeba dać. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!" - pożegnał artystę prezydent Karol Nawrocki.

"Na miły Bóg. Staszek Soyka umarł. W dawnych czasach miałem zaszczyt współpracować z nim przy jednym z projektów. Byliśmy razem w Stanach i w Kanadzie - on prezentował swój 'Tryptyk rzymski', ja coś tam przed tym mówiłem" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Staszek… Życzliwość, otwartość, humor ostry, a ciepły i w punkt. Muzyczny geniusz. To był honor, to była przyjemność, podróż w nowe światy. Niezapomniany artysta. Niezapomniany Człowiek. Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej. Szok, wdzięczność, łza. Odpoczywaj, Staszku" - wspomina artystę Hołownia.

Swój wpis marszałek Sejmu zakończył fragmentem piosenki Soyki: "Ale by żyć - siebie samego trzeba dać".

"'Życie nie tylko po to jest, by brać'. Stanisław Soyka śpiewał prawdę prostymi słowami. Na zawsze zostanie z nami w muzyce" - napisała z kolei minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Polityk również zacytowała fragment utworu artysty.

Nie żyje Stanisław Soyka. "Żal wielki. Niezwykły talent"

Stanisława Soykę pożegnał także wiceminister kultury Maciej Wróbel. W swoim wpisie polityk przytoczył kilka tytułów piosenek artysty, takie jak "Tolerancja (na miły Bóg)", "Play It Again" i "Cud niepamięci". "Wielki muzyk odszedł nagle, w Sopocie, tuż przed koncertem. Stanisław Soyka nie żyje. Ogromna strata. Wielki żal. Żegnaj" - dodał wiceminister.

Również europoseł Bogdan Zdrojewski zareagował na śmierć artysty. "Żal wielki. Niezwykły talent. Wszechstronność. Osobistość muzyczna. Postać łącząca wiele pokoleń naszej muzycznej kultury. Ciepło i kontaktować nadzwyczajną" - napisał.

"Pamiętam jego empatię, skromność i tremę z którą czasami się zmierzał" - dodał Zdrojewski.

