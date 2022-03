Nie żyje prof. Daria Nałęcz. Miała 71 lat

"Z ogromny smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Darii Nałęcz. Była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim" - przekazało Archiwum Państwowe.

"Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy.

Nie żyje prof. Daria Nałęcz. "Wesoła, iskrząca dowcipem i inteligencją"

Kondolencje składają również politycy i historycy.

"Współpracowałyśmy, gdy była wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo oddana służbie publicznej, naukowiec i doskonały urzędnik. Wesoła, iskrząca dowcipem i inteligencją osoba" - przekazała Lena Kolarska-Bobińska.

"Zmarła prof. Daria Nałęcz (1 VII 1951-20 III 2022), historyk, w latach 1996-2006 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012-15, rektor Uczelni Łazarskiego 2008-12" - poinformował historyk Michał Kozłowski.

Archiwum Państwowe w pożegnalnym wpisie zamieściło biogram profesor:

"Daria Nałęcz była cenioną historyczką i archiwistką, specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji i historii dwudziestolecia międzywojennego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim.

W latach 1996-2006 pełniła urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W tym okresie aktywnie włączała Archiwa Państwowe w realizację wielu ważnych przedsięwzięć o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Pod jej auspicjami przez wiele lat prowadzony był m.in. program poświęcony działaniom polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. W jego efekcie powstała dwutomowa publikacja materiałów historycznych pt. 'Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej', przypominająca osiągnięcia polskiego wywiadu (w tym wkład w złamanie kodu Enigmy). W 1996 roku Archiwa Państwowe rozpoczęły również organizację międzynarodowego cyklu konferencji 'Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata', który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród archiwów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Zintensyfikowaniu uległa również współpraca z polonijnymi ośrodkami naukowo-kulturalnymi oraz archiwami i bibliotekami polskimi poza granicami Polski. Ważną, kontynuowaną po poprzedniku inicjatywą międzynarodową była w owym czasie również współpraca polskich archiwów państwowych z archiwami Rosji i innymi instytucjami pamięci w Polsce, dotycząca udokumentowania zbrodni katyńskiej. W efekcie wieloletniego projektu powstała istotna dla kształtowania polityki pamięci czterotomowa publikacja źródłowa pt. 'Katyń. Dokumenty zbrodni', która ukazała się drukiem w latach 1996, 1998, 2001 i 2006.

Daria Nałęcz pełniła również funkcje w wielu międzynarodowych i krajowych gremiach archiwalnych. W latach 1997-2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Programu UNESCO Pamięć Świata. Była również przewodniczącą europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. Od 2005 roku przewodniczyła Grupie zadaniowej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji, upamiętniania i badania Holokaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). Pełniła również funkcję redaktora naczelnego 'Archeionu' - najstarszego czasopisma archiwalnego ukazującego się od 1926 roku. Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia".