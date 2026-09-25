Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji. "Odszedł pełniąc służbę"

W skrócie Zmarł 29-letni policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym.

Sierżant Natan Sieroń został postrzelony podczas interwencji podejmowanej wobec osoby podejrzewanej o kradzieże.

33-letni mieszkaniec Kraśnika Górnego usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, czynnej napaści na policjanta oraz nielegalnego posiadania broni.

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"Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sierż. Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Odszedł, pełniąc służbę do końca - wierny słowom roty ślubowania: 'nawet z narażeniem życia'" - wskazano w policyjnym komunikacie.

"Z zaangażowaniem pełnił służbę". Nie żyje 29-letni policjant

"Był funkcjonariuszem pionu kryminalnego, który od niespełna dwóch lat z zaangażowaniem pełnił służbę i każdego dnia stawał po stronie prawa, niosąc pomoc oraz dbając o bezpieczeństwo innych. Służba była dla Niego zobowiązaniem i odpowiedzialnością, którą wypełniał z oddaniem i poświęceniem" - dodano.

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"Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci sierż. Natana Sieronia. Policjanta postrzelonego wczoraj podczas służby. w Kraśniku Górnym.Miał zaledwie 29 lat. Cześć jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

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Jak zrelacjonowali śledczy, do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 11.00, na terenie jednej z posesji w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu na jednej z posesji wykonywali czynności służbowe wobec osoby podejrzewanej o kradzieże.

Nie żyje sierż. Natan Sieroń. Został postrzelony podczas interwencji

"Sprawca, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9 mm" - poinformowali śledczy.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że bolesławieccy śledczy postawili 33-letniemu mieszkańcowi Kraśnika Górnego zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe policjanta. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni.

- Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia - wskazała prok. Węglarowicz-Makowska. Prokurator Rejonowy w Bolesławcu skierował do tamtejszego sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego 3-miesięcznego aresztu.



