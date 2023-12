Nie żyje Maciej Iłowiecki. Był dziennikarzem i członkiem KRRiT

Jak przypomina branżowy portal wirtualnemedia.pl, w okresie PRL Maciej Iłowiecki pracował nie tylko w "Polityce", a także w "Problemach" czy "Przeglądzie Technicznym". W 1989 roku uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu , gdzie zasiał po stronie "Solidarności" jako ekspert do spraw mediów.

W latach 1990-1992 Iłowiecki pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika "Spotkania", z kolei od 1990 do 1993 roku zasiadał w fotelu prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski ch (SDP) . Od kwietnia 1993 do września 1994 roku był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przez lata 90. pojawił się regularnie jako komentator w programie publicystycznym "Bumerang" na antenie telewizji Polsat .

Od 2004 do 2011 roku znajdował się w grupie członków Rady Etyki Mediów, będącej organizacją powstałą z inicjatywy SDP i zajmującą się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych spraw istotnych dla mediów i ludzi związanych zawodowo z mediami. W 2010 roku ponownie kandydował do KRRiT jednak bez powodzenia. Rekomendowało go wówczas Prawo i Sprawiedliwość.