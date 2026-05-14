Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Były senator i scenarzysta miał 80 lat

W skrócie Krzysztof Piesiewicz, były senator i scenarzysta nominowany do Oscara, zmarł w wieku 80 lat.

Był autorem scenariuszy filmowych, współpracował z Krzysztofem Kieślowskim oraz brał udział w istotnych procesach związanych m.in. z działaczami NSZZ "Solidarność".

W 2026 roku został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina" - napisała w serwisie X Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wpis marszałkini udostępniony został również na oficjalnym profilu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

O śmierci wybitnego scenarzysty poinformował także Polski Instytut Sztuki Filmowej. "Jego twórczość na trwałe zapisała się w historii polskiego i światowego kina" - napisano w wydanym komunikacie.

"Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których poruszały Jego filmy, składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Cześć Jego pamięci" - czytamy w oświadczeniu PISF-u.

Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Miał 80 lat

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a trzy lata później rozpoczął praktykę adwokacką.

Podczas swojej działalności prawniczej występował w procesach działaczy NSZZ "Solidarność", był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki i bronił pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Współpracował z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów Krzysztofem Kieślowskim - napisał scenariusze do 17 z jego filmów, m.in. "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki", czy trylogii "Trzy Kolory".

Od kina do polityki. Kim był Krzysztof Piesiewicz?

Za scenariusz oryginalny do "Trzech Kolorów: Czerwonego" otrzymał w 1995 r. nominację do Oscara. Przegrał z Quentinem Tarantino i Rogerem Avarym, którzy otrzymali statuetkę za "Pulp Fiction".

Na początku lat 90. związał się z polityką. Pełnił funkcję senatora w czasie II, IV, V, VI i VII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydował z list Porozumienia Centrum, AWS, Bloku Senat 2001 i Platformy Obywatelskiej.

W 2009 r. zawiesił swoje członkostwo w PO ze względu na plany prokuratury dotyczące postawienia mu zarzutów m.in. posiadania środków odurzających. Ostatecznie usłyszał je po tym, jak wygasł mu mandat senatora. Nigdy więcej nie ubiegał się o reelekcję.

W 2013 r. został uniewinniony przez sąd rejonowy. Wyrok został zaskarżony w związku z trzema zarzutami. Ostatecznie w 2018 r. był senator został prawomocnie uniewinniony.

