Nie żyje Krystyna Kodymowska "Stokrotka". Brała udział w Powstaniu

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Nie żyje Krystyna Kodymowska "Stokrotka" - poinformował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej oraz uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 98 lat. Jej pogrzeb obędzie się w 25 sierpnia w Gdańsku.

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Krystyna Kodymowska "Stokrotka" w eleganckiej marynarce i apaszce, z odznaką na piersi.
Nie żyje Krystyna Kodymowska "Stokrotka"Dawid ŻuchowiczAgencja Wyborcza

W skrócie

  • Zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka", łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.
  • Krystyna Kodymowska urodziła się w 1928 roku, podczas Powstania Warszawskiego miała 16 lat i działała jako łączniczka oraz sanitariuszka.
  • Pogrzeb Krystyny Kodymowskiej odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11.30 na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko" w Gdańsku-Wrzeszczu.
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W wieku 98 lat zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka". Była łączniczką i sanitariuszką Armii Krajowej oraz uczestniczką Powstania Warszawskiego - poinformował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- Najważniejsza jest wolność, żeby każdy mógł myśleć po swojemu i mógł robić to, na co ma ochotę i potrzebę, a nie to, co ktoś nakazuje - powiedziała Kodymowska, cytowana na Facebooku kampanii BohaterON.

Nie żyje Krystyna Kodymowska "Stokrotka". Była uczestniczką Powstania Warszawskiego

Krystyna Kodymowska (z domu Rafalska) urodziła się w 1928 r. W maju 1940 r. jej rodzina opuściła Bydgoszcz i przez kilka miesięcy mieszkała w Ciechanowie, a następnie przeniosła się do Warszawy.

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Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 16 lat. Jako łączniczka i sanitariuszka Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK "Bakcyl" pomagała rannym. Z Warszawy została wypędzona wraz z ludnością cywilną, przebywała w obozie przejściowym, a później trafiła na ciężkie roboty.

Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Jako radca prawny, członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i świadek historii przez dziesięciolecia pielęgnowała pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Z zaangażowaniem przybliżała kolejnym pokoleniom losy ludzi, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystości pogrzebowe Kodymowskiej odbędą się 25 sierpnia o godz. 11.30. Ceremonia rozpocznie się Mszą świętą w kaplicy Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" w Gdańsku-Wrzeszczu.

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