W skrócie Ireneusz Radkiewicz, znany fotograf i fotoreporter, przez wiele lat dokumentował życie polityczne i kulturalne PRL oraz był fotografem Lecha Wałęsy.

Autor wielu historycznych zdjęć, m.in. uwieczniających momenty z życia Wałęsy i przełomowe wydarzenia w Polsce, zdobył liczne nagrody fotograficzne.

Ireneusz Radkiewicz zmarł w wieku 75 lat.

Ireneusz Radkiewicz urodził się w 1950 roku. Jak napisano w biogramie fotografa na stronie Galerii Żak, "od dziecka wykazywał duże zainteresowanie fotografią i sportem". W technikum zaczął działać w "Grupie fotografii artystycznej Stodoła", pod kierunkiem artysty fotografika Zbigniewa Wojewódzkiego. Działalność ta zaowocowała przyjęciem Radkiewicza do studenckiej agencji fotograficznej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w 1971 roku dołączył do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Radkiewicz pracował również jako fotoreporter w Polskiej Agencji Prasowej do lat 90.

Dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL. Był m.in. autorem zdjęć zespołu Breakout, motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu "Lata z Radiem", Jana Karskiego otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, a także miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie.

Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem. Jak napisano, "poznał byłego prezydenta w trakcie jego pobytu w Arłamowie, gdzie zrealizował fotoreportaż tuż przed jego wyjściem z internowania". Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Radkiewicza jest fotografia, na której widać Lecha Wałęsę samotnie niosącego dwie walizy w dniu opuszczenia aresztu w Arłamowie w 1982 roku. W 1991 roku Radkiewicz relacjonował m.in. wizytę ówczesnego prezydenta w Izraelu, IV pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski oraz spotkanie Wałęsy z Ronaldem Reaganem na Rancho del Cielo, na którym symbolicznie obalają fragment muru berlińskiego.

Fotograf zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Za swoją działalność twórczą otrzymał m.in. srebrny medal w światowym konkursie fotografii prasowej "Interpressfoto 72", I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dyplom Honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, a także kilka tytułów fotoreportera roku CAF.

