Nie żyje dr Zbigniew Hałat. Sprzeciwiał się szczepieniom przeciw COVID-19

Wpis o śmierci Zbigniewa Hałata pojawił się w piątek na jego oficjalnym koncie tweeterowym. Podpisała się pod nim "pogrążona w smutku rodzina". "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia zmarł Zbigniew Hałat - mąż, ojciec, dziadek. Uroczystości pogrzebowe już się odbyły" - przekazano.

Infomację potwierdziła też Justyna Socha, liderka ruchu STOP NOP. "Dr Zbigniew Hałat został pochowany 22 kwietnia o godz. 14:40. Informacja pochodzi od administracji Cmentarza Osobickiego we Wrocławiu" - napisała na Twitterze.

Dr Zbigniew Hałat - były szef GIS, który krytykował szczepienia przeciw COVID-19

Zbigniew Hałat był lekarzem, specjalistą epidemiologiem, publicystą mediów katolickich oraz wiceministrem zdrowia i szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w latach 1991-1993. Wcześniej studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończonej nauce wyjechał do Afryki, gdzie zajmował się m.in. zwalczaniem ciężkich i występujących masowo epidemii chorób tropikalnych.

Hałat współtworzył Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Do 2020 roku pełnił funkcję dyrektora medycznego Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na początku stycznia tego roku rzeczniczka prasowa oddziału Anna Szewczuk-Łebska poinformowała Interię, że Hałat otrzymał wypowiedzenie na mocy porozumienia stron.

- Nasze stanowisko wobec pandemii i bezpieczeństwa szczepień jest niezmienne, a NFZ jest w pełni zaangażowany w walkę z COVID-19 na każdym froncie - zapewniała Szewczuk-Łebska.

Antyszczepionkowe wypowiedzi dr. Hałata. Przestrzegał przed "segregacją Polaków"

Rzeczniczka nawiązała w ten sposób do antyszczepionkowych poglądów dr. Hałata, na które powoływała się przykładowo Konfederacja. Przekonywał on publicznie, że preparat przeciw COVID-19 "zmienia ludzki genom, powoduje zgony", a zaszczepieni to "ofiary propagandy, które wyzbywają się praw człowieka". Nazywał się też "dziewicologiem".

Podczas protestu "przeciw przymusowi szczepień i segregacji Polaków", zorganizowanego 5 stycznia 2022 roku przed Sejmem, Hałat mówił: - Mamy przed sobą walkę na śmierć i życie (...). Ludziom oferuje się pod przymusem preparat o nieosiągalnej skuteczności, pod pretekstem tej skuteczności.