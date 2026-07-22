W skrócie Daniel Siad został znaleziony martwy w swoim domu w Colombes, a francuska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające tę sprawę.

Wobec Daniela Siada złożono pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych, a także toczyło się przeciw niemu śledztwo w sprawie handlu ludźmi.

Według dokumentów opublikowanych w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Siad miał szukać dziewcząt dla Jeffreya Epsteina w różnych krajach, w tym w Polsce, i przesyłać ich zdjęcia.

Jeffrey Epstein został aresztowany w 2019 roku i zmarł w nowojorskim areszcie, a liczba osób, które go oskarżają o wykorzystywanie seksualne ma wynosić setki.

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Przeciwko Siadowi złożono pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Był również objęty śledztwem prowadzonym w Paryżu przez wydział ds. walki z handlem ludźmi.

Śledczy podejrzewali, że przedstawiał Jeffreyowi Epsteinowi modelki, które później oskarżyły finansistę o gwałt. Siad nie przyznawał się do zarzutów i utrzymywał, że zajmował się wyłącznie naborem modelek.

Daniel Siad nie żyje. Dokumenty ws. Epsteina wskazywały także na Polskę

Na początku 2026 r. w USA opublikowano dokumenty dotyczące Jeffreya Epsteina. Wynikało z nich, że Daniel Siad poszukiwał dziewcząt dla finansisty w różnych krajach, w tym w Polsce, i przesyłał mu ich zdjęcia.

Cel tych poszukiwań nie był jasno określany. W części wiadomości elektronicznych kobiety określano jako "hostessy".

Przeciwko Siadowi świadczą również zeznania jednej z ofiar Epsteina. Kobieta mówiła w 2022 r., że Siad chciał, aby poszukiwała dla Epsteina nie modelek, lecz prostytutek. Według jej relacji pokazywał zdjęcia dziewcząt i pytał, czy będą podobały się finansiście.

Jeffrey Epstein zmarł w areszcie. Liczba jego ofiar nie jest znana

Epstein został aresztowany w 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego. W tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku.

W styczniu 2026 r. Departament Sprawiedliwości USA ujawnił dokumenty zebrane podczas różnych śledztw dotyczących Epsteina. Potwierdziły one szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.

Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych dokumentów i pozwów wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają go o wykorzystywanie seksualne oraz o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.





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