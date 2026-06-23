Nie żyje były prezes TVP. Janusz Daszczyński miał 73 lata
Nie żyje były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński - podała stacja TVP Info, powołując się na informacje od rodziny zmarłego. Swoją funkcję Daszczyński pełnił w latach 2015-2016. Wcześniej w latach 1994-1999 był wiceprezesem zarządu TVP. Miał 73 lata.
W skrócie
- Janusz Daszczyński, były prezes Telewizji Polskiej, zmarł w wieku 73 lat.
- Był dziennikarzem, działaczem opozycyjnym z czasów PRL, redaktorem naczelnym i kierownikiem zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku.
- Pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu TVP, a także inne stanowiska kierownicze w mediach.
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Janusz Daszczyński był polskim dziennikarzem i działaczem opozycyjnym z czasów PRL-u urodzonym w 1952 roku w Gdyni. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina.
Na początku lat 80. pełnił funkcję redaktora naczelnego "Tygodnika Samorządność" - wydawanego przez NSZZ "Solidarność", którego wydawanie zawieszono w 1981 po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
Przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi w 1989 roku pełnił funkcję kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku.
Janusz Daszczyński nie żyje. Był prezesem TVP
Następnie Daszczyński był redaktorem naczelnym Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektorem Programu 2 TVP oraz zastępcą dyrektora TVP Polonia. W latach 1994-1999 był wiceprezesem zarządu TVP, a w latach 2015-2016 prezesem. Na stanowisku tym zastąpił go w 2016 roku Jacek Kurski, po tym jak Sejm uchwalił ustawę wygaszającą mandaty członków organów mediów publicznych.
W przeszłości związany był również z tygodnikiem diecezjalnym "Gwiazda Morza" oraz dziennikiem "Gazeta Gdańska" oraz rozgłośnią Halo.Radio.
Byłego prezesa TVP pożegnał minister Tomasz Siemoniak, obecny minister koordynator służb specjalnych, a w połowie lat 90. dyrektor TVP1. "Bardzo smutna wiadomość o śmierci Janusza Daszczyńskiego. (...) Zostawia setki dobrych wspomnień wśród ludzi, zawsze otwarty, koleżeński, z uśmiechem i dystansem. Przyzwoity człowiek. Będzie bardzo Janusza brakować. Cześć Jego Pamięci!" - napisał.