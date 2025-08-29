Jak poinformował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, bp Jan Szkodoń zmarł w czwartek o godz.18. w 56. roku kapłaństwa.

Duchowny urodził się 19 grudnia 1946 r. w Chyżnem na Orawie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości w 1960 r. Liceum ukończył w Jabłonce. Po maturze w 1964 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął w Jabłonce w 1970 r. z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

W Makowie Podhalańskim przez dwa lata był wikarym, a później przez rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie.

W latach 1973-1976 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym. Zdobył tytuł doktora, a jego praca nosiła tytuł: "Nierozerwalność małżeństwa jako problem duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 1946 - 1970".

Po powrocie do Krakowa pracował jako sekretarz synodu archidiecezji krakowskiej. Prowadził wykłady z teologii pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego na Papieskim Wydziale Teologicznym.

W 1979 r. kard. Franciszek Macharski powierzył mu rolę ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 maja 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana Szkodonia biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął w katedrze na Wawelu 4 czerwca 1988 r.

Konsekratorami byli kard. Franciszek Macharski, abp Jerzy Ablewicz i bp Stanisław Nowak. Jako swoje zawołanie bp Jan Szkodoń przyjął słowa "Dominus ipse faciet" - "Pan, On sam będzie działał".

W 2022 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

