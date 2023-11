Nie żyje 102-letnia uczestniczka Marszu Miliona Serc. Jej transparent podbił sieć

Niestety, w poniedziałek o śmierci pani Teresy poinformował na łamach TVN24 Maciej Wierzyński. Seniorka była jego teściową. "Była prawdziwą Ślązaczką. 'R' - wymawiała chrapliwie, z niemiecka, ale Niemców nie lubiła. Mówiła, że nie wiemy, do czego są zdolni. W czasie wojny mieszkała w Katowicach i była obywatelką Reichu. Nigdy nie dowiedziałem się, jakiej kategorii. Gestapo wsadziło ją do więzienia we Wrocławiu, gdzie przesiedziała blisko rok" - przybliżył historię 102-latki Wierzyński.