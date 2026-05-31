Spis treści: 400 zł zamiast 800 plus. To nie błąd ZUS Świadczenie 800 plus na pół - kto składa wniosek? Kiedy jeszcze ZUS nie wypłaci pełnej kwoty? Jak złożyć wniosek o 800 plus? Coraz mniej czasu na pełną wypłatę

W ramach programu "Rodzina 800 plus" świadczenie wychowawcze wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Dochód rodziny nie ma w tym przypadku znaczenia, pieniądze wypłacane są na każde dziecko.

400 zł zamiast 800 plus. To nie błąd ZUS

Istnieje jednak jedna sytuacja, gdy kwota ta zostaje podzielona. Chodzi o tzw. opiekę naprzemienną, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, mieszka na przemian z obojgiem rodziców, w porównywalnych przedziałach czasowych.

W takich przypadkach każde z rodziców otrzymuje po 400 zł ze świadczenia 800 plus.

Świadczenie 800 plus na pół - kto składa wniosek?

ZUS nie podzieli kwoty 800 plus sam z siebie. Każde z rodziców musi w tej sprawie złożyć oddzielny wniosek. Jeśli tego nie zrobią, mogą pojawić się problemy z wypłatą świadczenia. ZUS może przesłać pieniądze na konto jednego z rodziców lub zawiesić wypłaty do czasu wyjaśnienia sprawy.

Rodzice sprawujący opiekę naprzemienną składają w sprawie 800 plus taki sam wniosek, jak wszyscy inni. To ZUS dzieli kwotę na pół. Jedyną różnicę między standardową procedurą stanowi fakt, że każde z nich musi to zrobić oddzielnie. Nie ma odrębnego świadczenia "400 plus", to po prostu podzielenie obowiązującej kwoty na pół.

Kiedy jeszcze ZUS nie wypłaci pełnej kwoty?

Niższa wypłata może też pojawić się w sytuacjach, gdy dziecko urodzi się lub ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. Wtedy świadczenie jest naliczane proporcjonalnie do liczby dni.

To jednak inne przypadki niż podział świadczenia, bo od kolejnego miesiąca kwota będzie pełna (w przypadku narodzin) lub nie będzie jej wcale (w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Wypłaty 400 plus obowiązują tak długo, jak długo rodzice będą sprawowali opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Coraz mniej czasu na pełną wypłatę

Wnioski o świadczenie 800 plus można składać tylko elektronicznie. Służą do tego platforma PUE ZUS, aplikacja mobilna ZUS i portal Emp@tia. Można to zrobić również za pośrednictwem wybranych banków. Rodzice, którzy zrobili to do 30 kwietnia 2026, mogą liczyć na ciągłość wypłat.

Osoby, które złożą wnioski jeszcze w maju, wypłatę za czerwiec dostaną do końca lipca. Ci, którzy zrobią to do 30 czerwca, otrzymają wypłaty do końca sierpnia, z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Natomiast rodzice, którzy będą czekali z tym do lipca, otrzymają 800 plus bez wyrównania. Świadczenie będzie w takim przypadku przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Rząd przygotowuje zmiany, które mają znieść konieczność corocznego ubiegania się o świadczenie. Resort rodziny przedstawił już projekt ustawy, która zakładałaby składanie wniosku o 800 plus tylko raz. Później ZUS, na podstawie zgromadzonych danych, będzie automatycznie przedłużał prawo do świadczenia wychowawczego.

Źródło: gov.pl





"Wydarzenia": Studenci z Afryki w Lublinie. Prawica bije na alarm Polsat News