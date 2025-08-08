"Nie zaakceptuję". Premier reaguje na burzę wokół KPO
- Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO - podkreślił Donald Tusk, odnosząc się do medialnej burzy wokół wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Szef rządu podkreślił, że rozmawiał w tej sprawie z minister Pełczyńską-Nałęcz i jej resort będzie prowadził w tej sprawie szczegółowe wyjaśnienia.
Od wczesnych godzin porannych trwa burzliwa dyskusja dotycząca firm, które otrzymają środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Według zapowiedzi pieniądze miały trafić na inwestycje w kluczowych obszarach m.in. zielonej energii, cyfryzacji i innowacji. W praktyce okazało się, że w wydatkach znaleźć można zakupy jachtów, luksusowych samochodów czy wycieczek.
Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. W trakcie konferencji prasowej w Łebie szef rządu potwierdził, że te informacje dotarły do niego. Odbył już rozmowę z minister odpowiedzialną za program i będzie wymagał szybkiej reakcji.
Burza wokół KPO. Donald Tusk: Zero tolerancji dla tego typu praktyk
- Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pełczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację z KPO. Dowiedziałem się, że o możliwych nieprawidłowościach czy też niechlujności, głupio rozdawanych środkach, ministerstwo wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową - stwierdził.
Kontynuując wypowiedź lider Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości, podmioty, które otrzymały środki będą musiały je zwrócić.
- Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu. Tam gdzie wydatek był nieuzasadniony merytorycznie będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków - podkreślił.
- Zero tolerancji dla tego typu praktyk - dodał.
Wkrótce więcej informacji.