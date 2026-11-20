W skrócie Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną, jeden z nich eksplodował, jednak nie odnotowano żadnych ofiar ani zniszczeń infrastruktury krytycznej.

Premier Donald Tusk stwierdził, że naruszenie przestrzeni nie było przypadkiem, lecz "intencjonalną prowokacją", która zbiegła się w czasie z ćwiczeniami wojskowymi.

W związku z incydentem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził działania służb. Premier zapowiedział też wizytę sekretarza generalnego NATO w Warszawie.

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- Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wpadły na polską ziemię, jeden eksplodował. Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma żadnych ofiar, ale pokazuje to wyraźnie - biorąc też pod uwagę skalę ataku Rosji na Ukrainę tej nocy - że te miesiące będą miesiącami dużych wyzwań dla nas wszystkich - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Szef rządu podkreślił, że "od wczesnych godzin porannych" jest w stałym kontakcie z dowództwem, Ministerstwem Obrony Narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ze wszystkimi służbami i szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.

- Będziemy państwa informować o wszystkich działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów - zapewnił.

Donald Tusk: To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji

Donald Tusk ujawnił, że odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO i "wymienił uwagi z grupą liderów europejskich". - Nie chce zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - powiedział.

- Nie wygląda to na przypadek. (...) Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Niedaleko tych incydentów odbywają się manewry wojsk Koalicji Chętnych, wspomagane także przez polskich żołnierzy - wskazał.

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Szef polskiego rządu poinformował przy tym, że w sobotę w Warszawie pojawi się sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Premier pytany był też o działanie systemów zawiadamiania obywateli. - Tej nocy za bardzo nie spałem, ponieważ spodziewaliśmy, że może się coś zdarzyć w związku z tym, że był to atak bardzo masywny - mówił. Zapewnił też, że zwróci się do ministra Kierwińskiego o dokładne dane, dotyczące ostrzeżeń wysyłanych do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Kosiniak-Kamysz: Nikt nie ucierpiał

Przypomnijmy, że wcześniej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie poinformował, że w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski "nikt nie ucierpiał" i nie ma "żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej". - Tę informację potwierdzaliśmy u komendanta głównego - mówił na konferencji prasowej.

Szef MON potwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej "atakującej w tym wypadku również Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy, otwiera się w nowym oknie".

Kontynuując, wicepremier poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych, jak i dronów klasycznych.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja, otwiera się w nowym oknie w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Podkarpackie i Lubelskie. Trwają działania służb, szef MON ujawnił szczegóły

Szef MON oświadczył, że służby działają na Podkarpaciu w miejscowościach Rudnik nad Sanem (pow. niżański) oraz w Mołodycz (pow. jarosławski), a także na Lubelszczyźnie w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski).

- W tym ostatnim przypadku możemy powiedzieć najwięcej. Najpewniej była to rakieta Ch-101. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, w pierwszym najprawdopodobniej był to dron odrzutowy - oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że przez całą noc operowały polskie i sojusznicze pary dyżurne myśliwców F-16 oraz szwedzkich Gripenów. Wojsko korzystało również z: samolotu do tankowania holenderskich sił powietrznych, samolotu wczesnego rozpoznania SAB oraz polskiego systemu rozpoznawczego.

W jego ocenie "mamy do czynienia z kolejną prowokacją Federacji Rosyjskiej". - Data nie jest według mnie przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych w Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - dodał wicepremier.

Obce obiekty nad Polską. Kilkukrotnie rozsyłano alerty RCB

Przypomnijmy, że ostatniej nocy - w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego kilkukrotnie rozsyłano alerty RCB. Ponadto w powietrzu operowało polskie i sojusznicze lotnictwo.

W związku z sytuacją konieczne okazało się wstrzymanie operacji na lotniskach w Lublinie, otwiera się w nowym oknie i Rzeszowie, otwiera się w nowym oknie. Ostatecznie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że porty wznowiły działalności.

Ponadto do godz. 7.33 w całym województwie podkarpackim wstrzymany był ruch pociągów.



