Pierwsze posiedzenie zgromadzenia, zwołane w celu wybrania pięciu kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, rozpoczęło się we wtorek o godz. 11.

Rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński powiedział na konferencji prasowej w siedzibie sądu, że na posiedzenie stawiło się 48 sędziów. Zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest na nim obecność co najmniej 84 sędziów.

- Po sprawdzeniu w dniu dzisiejszym obecności ustaliliśmy, że nie ma kworum, które jest niezbędne do tego, żeby dalej procedować. W związku z powyższym wyznaczony został kolejny termin zgromadzenia na jutro, na godzinę 11.30 - powiedział rzecznik.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. "Brak kworum"

Jak dodał Zgoliński, część sędziów złożyła pisemne oświadczenie o nieobecności. Część absencji - mówił - została podyktowana przyczynami zdrowotnymi tudzież urlopowymi.

Według nieoficjalnych doniesień we wtorek - jeszcze przed godz. 11 - do SN skierowane zostało oświadczenie części sędziów o nieuczestniczeniu w posiedzeniu ws. wyłonienia kandydatów na prezesa.

Swój brak udziału sędziowie argumentują "niejasnością, co do statusu osób biorących w nim udział".

Kadencja obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się w maju tego roku. Sędziego na to stanowisko powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie.

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jak jest wybierany?

Kandydaci wybierani są spośród będących w stanie czynnym sędziów SN. Do wyłonienia kandydatów dochodzi na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w głosowaniu tajnym. Każdy sędzia biorący udział w głosowaniu może oddać tylko jeden głos.

Aby dokonać wyboru kandydatów na pierwszego prezesa, potrzebne jest osiągnięcie określonego kworum.

Jeśli na Zgromadzeniu Ogólnym nie pojawi się wystarczająca liczba sędziów SN, kworum to zmniejsza się wraz z kolejnym posiedzeniem. Na pierwszym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego.

Ewentualne drugie i trzecie posiedzenie zwołuje się nie później niż w terminie pięciu dni od poprzedniego posiedzenia.

