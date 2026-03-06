"W wielu miejscach pojawi się sporo słońca, ale nie wszędzie aura będzie całkowicie bezchmurna" - informuje IMGW w prognozie na najbliższe dwa dni.

Mnóstwo słońca w całej Polsce. Prognozy są jednoznaczne

"Przed nami bardzo przyjemny weekend" - zapewnia synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W całej Polsce spodziewamy się dużo słońca i spokojnej pogody" - dodaje specjalistka.

Sobota będzie przeważnie słoneczna i bezchmurna, choć na północnym zachodzie stopniowo może się pojawić więcej chmur. Pierwsze godziny dnia lokalnie mogą też upłynąć pod znakiem mgieł ograniczających widzialność do 400 metrów. Potem jednak niebo w zdecydowanej większości kraju będzie przejrzyste.

Pierwsza połowa weekendu upłynie pod znakiem wiosennych temperatur w całym kraju. W ciągu dnia na północy będzie 10 stopni, w centrum około 13, a na południu do 16 st. C.

Sobota będzie ciepłą w całym kraju. Nawet na Suwalszczyźnie temperatury będą dwucyfrowe IMGW materiał zewnętrzny

Przymrozki pojawią się praktycznie tylko w nocy i wczesnym rankiem. W sobotę po zachodzie słońca na wschodzie i południu można się spodziewać -3 st. C, a w kotlinach karpackich około -6. Nad morzem nawet nocą będzie kilka stopni ciepła.

Dzień Kobiet 2026. Pogoda w sam raz na wyjście z domu

Piękna, wyżowa aura zostanie z nami do końca weekendu, czyli również na Dzień Kobiet. Niedziela także będzie słoneczna w praktycznie całej Polsce. Tylko na zachodzie przez pewien czas może się zachmurzyć, jednak synoptycy nigdzie nie prognozują opadów.

Po mroźnej nocy wrócą wysokie temperatury. 8 marca przeważnie będzie od 11 do 14 stopni Celsjusza.

Dzień Kobiet 2026 roku zapowiada się na słoneczny i ciepły. Większe zachmurzenie możliwe będzie na zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

Tak jak w sobotę, w niedzielę również możemy się nie przejmować wiatrem, który przeważnie będzie słaby.

