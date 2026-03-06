"Nie wszędzie aura całkowicie bezchmurna". Wiemy, jaki będzie w weekend

Jakub Wojciechowski

"Przed nami bardzo przyjemny weekend" - podkreśla rzeczniczka IMGW. Słońca nie zabraknie, w dodatku wszędzie będzie ciepło i spokojnie. Choć miejscami pojawią się ciemne chmury, nie spadnie z nich deszcz. Dokładnie tak samo może wyglądać Dzień Kobiet.

Sobota i Dzień Kobiet będą słoneczne, spokojne i suche. Potwierdza to IMGW
Przez cały weekend będzie słonecznie, spokojnie i ciepło. Dzień Kobiet upłynie pod znakiem przyjaznej auryAlbin Marciniak/East News/IMGWmateriał zewnętrzny

"W wielu miejscach pojawi się sporo słońca, ale nie wszędzie aura będzie całkowicie bezchmurna" - informuje IMGW w prognozie na najbliższe dwa dni.

Mnóstwo słońca w całej Polsce. Prognozy są jednoznaczne

"Przed nami bardzo przyjemny weekend" - zapewnia synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W całej Polsce spodziewamy się dużo słońca i spokojnej pogody" - dodaje specjalistka.

Sobota będzie przeważnie słoneczna i bezchmurna, choć na północnym zachodzie stopniowo może się pojawić więcej chmur. Pierwsze godziny dnia lokalnie mogą też upłynąć pod znakiem mgieł ograniczających widzialność do 400 metrów. Potem jednak niebo w zdecydowanej większości kraju będzie przejrzyste.

Pierwsza połowa weekendu upłynie pod znakiem wiosennych temperatur w całym kraju. W ciągu dnia na północy będzie 10 stopni, w centrum około 13, a na południu do 16 st. C.

Mapa Polski z prognozą pogody na dzień 7 marca 2026 roku, pokazująca temperatury od 9°C na południu do 15°C na zachodzie i południowym zachodzie, przeważnie słoneczna aura z lokalnym zachmurzeniem na północy i wschodzie, symbole słońca i chmur, strzałk...
Sobota będzie ciepłą w całym kraju. Nawet na Suwalszczyźnie temperatury będą dwucyfroweIMGW materiał zewnętrzny

Przymrozki pojawią się praktycznie tylko w nocy i wczesnym rankiem. W sobotę po zachodzie słońca na wschodzie i południu można się spodziewać -3 st. C, a w kotlinach karpackich około -6. Nad morzem nawet nocą będzie kilka stopni ciepła.

Pogoda na Dzień Kobiet będzie spokojna, choć lokalnie popada słaby deszcz. Z powodu pyłu saharyjskiego niebo może być lekko "przydymione"
Pogoda na 8 marca z niedogodnością. "Przydymione" niebo na Dzień Kobiet

    Dzień Kobiet 2026. Pogoda w sam raz na wyjście z domu

    Piękna, wyżowa aura zostanie z nami do końca weekendu, czyli również na Dzień Kobiet. Niedziela także będzie słoneczna w praktycznie całej Polsce. Tylko na zachodzie przez pewien czas może się zachmurzyć, jednak synoptycy nigdzie nie prognozują opadów.

    Po mroźnej nocy wrócą wysokie temperatury. 8 marca przeważnie będzie od 11 do 14 stopni Celsjusza.

    Mapa Polski z prognozą pogody na dzień 8 marca 2026 roku, pokazującą temperatury w granicach 9-15°C, przewagę słońca na wschodzie i północy, zachmurzenie oraz opady deszczu na południu i zachodzie, a także prędkość wiatru dochodzącą do 14 km/h.
    Dzień Kobiet 2026 roku zapowiada się na słoneczny i ciepły. Większe zachmurzenie możliwe będzie na zachodzieIMGW materiał zewnętrzny

    Tak jak w sobotę, w niedzielę również możemy się nie przejmować wiatrem, który przeważnie będzie słaby.

    Kiedy stężenie pyłu znad Sahary w powietrzu jest duże, może zmienić kolor nieba na pomarańczowy, jak w 2021 roku w Beskidzie Śląskim (na zdjęciu). Tym razem pyłu będzie mniej, ale nie zabraknie też smogu
    Do Polski zmierza mikroskopijny pył. To nie będzie jedyny problem

