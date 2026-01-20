Nie wpisał zegarka do oświadczenia majątkowego? Szejna odpiera zarzuty
Andrzej Szejna poinformował we wtorek, że nie jest właścicielem zegarków, których wartość przekraczałaby 10 tys. złotych za sztukę, dlatego nie wpisał ich do oświadczenia majątkowego. Tłumaczenie posła Nowej Lewicy to pokłosie głośnego nagrania z Sejmu. Szejna najpierw potwierdził reporterowi, że ma na ręce zegarek Omega. Następnie zaprzeczył, gdy dziennikarz zaczął dopytywać, dlaczego model nie widnieje w oświadczeniu majątkowym.
W skrócie
- Andrzej Szejna poinformował, że nie ma zegarków wartych powyżej 10 tys. złotych i nie wpisał ich do oświadczenia majątkowego.
- W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie i zdjęcia posła z zegarkiem Omega, którego wartość niektórzy użytkownicy ocenili na prawie 40 tys. złotych, a inni znaleźli tańszy, używany egzemplarz.
- Władze Nowej Lewicy nie wydały dotychczas oświadczenia w sprawie Andrzeja Szejny.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Media społecznościowe obiegło nagranie z Andrzejem Szejną. Poseł Nowej Lewicy przyznał w poniedziałek w rozmowie z pracownikiem telewizji wPolsce24, że ma na ręce zegarek Omega.
- Nie znajdę go w pana oświadczeniu majątkowym. Takie zegarki są dosyć drogie - zauważył reporter prawicowej stacji. Szejna próbował wyjść z kłopotliwej sytuacji z twarzą. W końcu odparł: - Nie, to nie jest Omega.
Dziennikarz pokazał przybliżone zdjęcie zegarka na ręce parlamentarzysty i szedł w zaparte: - No to jest Omega, jak się patrzy.
- Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. (...) Muszę sprawdzić ten zegarek, odpowiem panu - odparł poseł.
Zegarek Andrzeja Szejny. Poseł Nowej Lewicy tłumaczy
Temat powrócił we wtorek rano. Andrzej Szejna wziął udział w programie "Gość poranka" na antenie TVP Info.
- Muszę pana zapytać o "aferę zegarkową" - rozpoczęła prowadząca.
- Nigdy nie posiadałem, nie byłem właścicielem zegarka jakiegokolwiek, a mam ich sporo, którego wartość przekraczałaby 10 tys. złotych. Takie zegarki trzeba wpisywać do oświadczenia majątkowego - tłumaczył polityk Nowej Lewicy.
- Również ten zegarek, o który pan redaktor pytał, nie ma wartości przekraczającej 10 tys. złotych i to powinno temat po prostu zamknąć - zaznaczył Szejna.
Andrzej Szejna wywołał burzę. Poszło o zegarek
Zdaniem części użytkowników mediów społecznościowych Andrzej Szejna mija się z prawdą. W sieci pojawiły się zdjęcia, przedstawiające posła z zegarkiem Omega Speedmaster Professional na ręce. Ten model warty jest niecałe 40 tys. złotych.
W obronie byłego wiceministra spraw zagranicznych stanął inny internauta, który pokazał zrzut ekranu aukcji zegarka marki Omega. Cena nie przekraczała 10 tys. złotych, ale - jak zaznaczono w opisie aukcji - był to egzemplarz używany.
Władze Nowej Lewicy dotychczas nie wydały oświadczenia w sprawie posła Andrzej Szejny.