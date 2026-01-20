W skrócie Andrzej Szejna poinformował, że nie ma zegarków wartych powyżej 10 tys. złotych i nie wpisał ich do oświadczenia majątkowego.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie i zdjęcia posła z zegarkiem Omega, którego wartość niektórzy użytkownicy ocenili na prawie 40 tys. złotych, a inni znaleźli tańszy, używany egzemplarz.

Władze Nowej Lewicy nie wydały dotychczas oświadczenia w sprawie Andrzeja Szejny.

Media społecznościowe obiegło nagranie z Andrzejem Szejną. Poseł Nowej Lewicy przyznał w poniedziałek w rozmowie z pracownikiem telewizji wPolsce24, że ma na ręce zegarek Omega.

- Nie znajdę go w pana oświadczeniu majątkowym. Takie zegarki są dosyć drogie - zauważył reporter prawicowej stacji. Szejna próbował wyjść z kłopotliwej sytuacji z twarzą. W końcu odparł: - Nie, to nie jest Omega.

Dziennikarz pokazał przybliżone zdjęcie zegarka na ręce parlamentarzysty i szedł w zaparte: - No to jest Omega, jak się patrzy.

- Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. (...) Muszę sprawdzić ten zegarek, odpowiem panu - odparł poseł.

Zegarek Andrzeja Szejny. Poseł Nowej Lewicy tłumaczy

Temat powrócił we wtorek rano. Andrzej Szejna wziął udział w programie "Gość poranka" na antenie TVP Info.

- Muszę pana zapytać o "aferę zegarkową" - rozpoczęła prowadząca.

- Nigdy nie posiadałem, nie byłem właścicielem zegarka jakiegokolwiek, a mam ich sporo, którego wartość przekraczałaby 10 tys. złotych. Takie zegarki trzeba wpisywać do oświadczenia majątkowego - tłumaczył polityk Nowej Lewicy.

- Również ten zegarek, o który pan redaktor pytał, nie ma wartości przekraczającej 10 tys. złotych i to powinno temat po prostu zamknąć - zaznaczył Szejna.

Andrzej Szejna wywołał burzę. Poszło o zegarek

Zdaniem części użytkowników mediów społecznościowych Andrzej Szejna mija się z prawdą. W sieci pojawiły się zdjęcia, przedstawiające posła z zegarkiem Omega Speedmaster Professional na ręce. Ten model warty jest niecałe 40 tys. złotych.

W obronie byłego wiceministra spraw zagranicznych stanął inny internauta, który pokazał zrzut ekranu aukcji zegarka marki Omega. Cena nie przekraczała 10 tys. złotych, ale - jak zaznaczono w opisie aukcji - był to egzemplarz używany.

