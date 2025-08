- Tak, a prezydent był tu bardzo kategoryczny, bo powiedział, że nie będzie awansować i nominować sędziów, którzy "godzą w porządek konstytucyjno-prawny RP". Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, ale dla mnie to jest ostra deklaracja. Wbrew procedurom awansowym, które przechodzą przez KRS, nie będzie powoływać. Tego nie robił nawet Andrzej Duda, bo on tych sędziów powoływał.

- Tak mi się wydaje. Aczkolwiek na koniec nieco to osłodził, mówiąc, że powoła Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa, która ma zająć się właśnie praworządnością. Tu odczytałem to jako chęć porozumienia i zrobienia czegoś w obszarze, w którym ewidentnie jest impas, żeby wymiar sprawiedliwości cechowała większa stabilność i przewidywalność.

Inną płaszczyzną konfrontacji miały być prezydenckie projekty ustaw, ale tutaj Karol Nawrocki wymienił jedynie ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK). Nie wspomniał chociażby o ustawie o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Tymczasem wiemy, że rządzący na ten moment wykluczyli możliwość takiej reformy, argumentując to stabilnością finansów publicznych i wydatkami na bezpieczeństwo Polski.

- To prawda. Ale to jest dość bezpieczny projekt, bo cieszy się szerokim poparciem społecznym i politycznym. Skutki budżetowe, niezależnie od jego wersji, też będą i są mniej więcej wiadome, ale rozłożone w czasie na wiele lat. Z kolei podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł zrodziłoby skutki budżetowe niemal od razu. To temat kwoty wolnej był tym najostrzejszym mieczem w arsenale prezydenta Nawrockiego i on go jednak nie wyciągnął. Tutaj akurat nie poszedł na szczególną konfrontację z rządem, chociaż wypomniał niezrealizowane obietnice i konieczność dbania o rozwój Polski.