Zaznaczył jednocześnie, że sytuacja może się zmienić w najbliższych latach , a on będzie się starał na jakiekolwiek wyzwania odpowiedzieć tak, "żeby było z tego jak najwięcej korzyści dla Polski".

Szczyt NATO w Hadze. Andrzej Duda: To także nasz sukces

Prezydent, odnosząc się do szczytu NATO w Hadze z ubiegłego tygodnia powiedział, że cieszy się z jego przebiegu. - Uważam, że jest on także naszym sukcesem - stwierdził.

Polityk tłumaczył, że to on zainicjował kwestie podniesienia wydatków na obronność w NATO do 3 proc. PKB w marcu zeszłego roku i te propozycje przedstawiał i byłemu prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz obecnemu - Donaldowi Trumpowi.