Na wysokości Łotwy umiejscowił się rozległy niż Bernadette, który mocno oddziałuje również na nasz kraj, a przynajmniej jego północną część. Tam wieje bardzo silny wiatr, którego podmuchy na Helu osiągały 83 km/h, lecz mogą dochodzić nawet do 120 km/h - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silne podmuchy zanotujemy też w innych miejscach.

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Sztorm na Bałtyku, burze nad lądem. Ulewy też będą

Na Bałtyku utrzymuje się sztorm, który w porywach dochodzi do 11 stopni w skali Beauforta. Na całym polskim wybrzeżu obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego - w wielu miejscach możliwe jest wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych.

Sztormowe fale mogą wpychać wodę z rzek z powrotem w stronę lądu, powodując tak zwaną cofkę, grożąc lokalnymi podtopieniami na terenach nadmorskich. Takie zagrożenie może się w wielu rejonach utrzymać do czwartku.

Bardzo silny wiatr nad morzem utrzyma się przez najbliższe godziny, a na wschodniej części wybrzeża do godzin południowych. Miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą dochodzić do 120 km/h.

Niż Bernadette umiejscowił się na północny wschód od Polski i przyniósł najsilniejsze wichury IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda na północy jest ciężka, jednak również w pozostałych rejonach Polski daleka od letniego ideału. Środa będzie pochmurna w większości kraju, do tego trzeba się też liczyć z przelotnymi opadami deszczu, głównie na wschodzie i w centrum.

Na północnym wschodzie możliwe będą burze, już od rana. W ich rejonie trzeba się liczyć z ulewami i sumą opadów dochodzącą do około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Punktowo możliwe będą również opady drobnego gradu.

Nie będą to idealne warunki dla urlopowiczów, w dodatku wartości na termometrach również raczej nie zachęcą do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Powieje chłodem w lipcu. Niewiele powyżej 10 stopni

Choć mamy już drugi tydzień lipca temperatury bardziej mogą się kojarzyć z końcem września lub początkiem października, zwłaszcza na północnym wschodzie.

W rejonie Podlasia w środę, nawet w najcieplejszych godzinach dnia może być nie więcej niż 12-13 stopni. Nieco lepiej będzie w centrum, gdzie można liczyć na około 18 st. C, zaś próg 20 stopni, i to nieznacznie: do maksymalnie 22 stopni Celsjusza, zostanie przekroczony tylko miejscami na zachodzie.

Na północnym wschodzie będzie w środę najchłodniej: około 12 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ będzie chłodno i wietrznie, pogoda będzie przeważnie niekorzystnie oddziaływać na nasz organizm, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie wichury będą najsilniejsze.

Przez większość dnia w niemal całej Polsce warunki będą niekorzystne - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Sytuacja nieco poprawi się pod koniec dnia jedynie na południowym zachodzie, gdzie z czasem warunki poprawią się do obojętnych.

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