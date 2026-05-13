Nie tylko spotkanie z Tuskiem. Szczegóły wizyty Magyara w Polsce

W skrócie Premier Węgier Peter Magyar w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę, planując spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz wizyty w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Podczas wizyty Magyarowi będzie towarzyszyć siedmioro ministrów, przewidziano także spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą w Gdańsku.

Peter Magyar objął urząd premiera Węgier 9 maja, po uzyskaniu wotum zaufania, a jego rząd składa się głównie z ekspertów.

Informację o planowanych spotkaniach z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim Peter Magyar przekazał po pierwszym posiedzeniu rządu.

Magyar zapowiedział, że w Gdańsku planuje spotkać się także z byłym prezydentem Polski i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć siedmioro ministrów.

Peter Magyar z wizytą w Polsce. Spotka się z Tuskiem i Nawrockim

- Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków - poinformował. Węgierski premier z drugą wizytą uda się do Wiednia.

Magyar powiedział, że z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. - Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze "tej złej Brukseli" - powiedział, odnosząc się do retoryki poprzedniego rządu Viktora Orbana. Zaprosił przy tym "drogich propagandystów" poprzednich władz do towarzyszenia mu w podróży.

Wcześniej, w poniedziałek, informację o planowanym wyjeździe do Polski przekazała w wywiadzie dla telewizji RTL Anita Orban, która w nowym rządzie objęła stanowisko ministra spraw zagranicznych. Polityk zapowiedziała, że weźmie udział w tej wizycie u boku premiera.

Chęć spotkania z najważniejszymi polskimi politykami Magyar deklarował zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, m.in. w przemówieniu wygłoszonym w noc powyborczą.

Celem wizyty - jak podkreślał wtedy - ma być odbudowa "tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej".

Zmiana władzy na Węgrzech. Peter Magyar objął stanowisko

Do oficjalnej zmiany władzy na Węgrzech doszło w sobotę, kiedy Peter Magyar uzyskał wotum zaufania podczas inauguracyjnego posiedzenia węgierskiego parlamentu. Lider Tiszy oficjalnie zastąpił Viktora Orbana na stanowisku szefa rządu.

- Węgrzy upoważnili nas do tego, abyśmy zamknęli okres dryfowania przez dziesiątki lat i otworzyli nowy rozdział w historii Węgier, abyśmy nie tylko powołali i zmienili rząd, ale również ustrój. Abyśmy zaczęli od nowa - mówił Magyar.

Gabinet Petera Magyara tworzą głównie eksperci, choć znaleźli się w nim także byli politycy Fideszu.

Na szefową MSZ została nominowana Anita Orban, a kancelarią premiera pokieruje Balint Ruff. Resort sprawiedliwości obejmie prawniczka Marta Gorog, MSW - Gabor Pasfai, a MON - gen. Romulusz Ruszin-Szendi.

