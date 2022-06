- Już w tej chwili nie jestem w rządzie. Wniosek o odwołanie już złożyłem do premiera i został on przyjęty. O ile mi wiadomo, to prezydent też go podpisał - przekazał we wtorek 21 czerwca Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński poza rządem. Zbigniew Hoffmann przejmie Komitet ds. bezpieczeństwa

Prezes PiS przekazał, że jego następcą w roli wicepremiera będzie Mariusz Błaszczak. - To jest całkowicie naturalna decyzja. Mamy wojnę, a on jest ministrem obrony, więc w tej szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, takie połączenie ma bardzo duże zalety - podkreślił.

Jednocześnie Jarosław Kaczyński przekazał, że "nie jet to jedyna zmiana w rządzie". - Zastępca szefa KPRM i sekretarz Komitetu Zbigniew Hoffmann ma zostać powołany na ministra i będzie mu podlegał bieżący nadzór nad Komitetem - podkreślił prezes PiS.

- Trzeba pamiętać, że minister Błaszczak w wielkiej mierze będzie musiał się jednak zajmować MON, a Komitet ds. bezpieczeństwa zajmuje się sprawami służb specjalnych, MSWiA, MSZ, a także - choć w mniejszej mierze - sprawami resortu sprawiedliwości. W związku z tym tam ktoś musi "czuwać" na co dzień. To powinien być człowiek w odpowiedniej randze - mówił polityk o roli Zbigniewa Hoffmanna.

Zbigniew Hoffmann. Kim jest?

Zbigniew Hoffman to polityk Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie zajmuje stanowisko sekretarza stanu i zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Michała Dworczyka.

Jak czytamy na stronie rządu, Zbigniew Hoffmann ma 58 lat i pochodzi z Poznania. Polityk jest związany z obozem władzy od 1991 roku - jeszcze za czasów Porozumienia Centrum.

W latach 2006-2007 pracował jako wojewoda kujawsko-pomorski, później przez chwilę był związany z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarią Prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego.

W 2015 roku Zbigniew Hoffmann został mianowany wojewodą wielkopolskim. Funkcję tę pełnił do 2019 roku, gdy został wybrany jako poseł na Sejm RP. Wcześniej dwukrotnie ubiegał się o mandat: w 2011 i 2015 roku - bezskutecznie.