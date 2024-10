Przymrozki wracają do Polski

Gęste mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów, a na wschodzie lokalnie do 100 metrów. To jednak nie wszystko.

W nocy ze środy na czwartek na terenach podgórskich oraz na południowym wschodzie miejscami przy gruncie będzie -3 st. C. W pozostałych regionach Polski będzie chłodno, ale nie mroźnie: od 2 do 6 stopni, a na Wybrzeżu najcieplej: od 6 do 8 st. C.