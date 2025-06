"Nie sposób odmówić". Grodzki pytany o powrót na fotel marszałka Senatu

- Jeżeli taka propozycja by padła, to nie sposób odmówić w poczuciu odpowiedzialności i służby - powiedział senator KO Tomasz Grodzki, pytany o ewentualny powrót na fotel marszałka Senatu. Dodał, że na razie nie toczą się żadne rozmowy na ten temat, choć w połowie listopada może dojść do zmiany w kierownictwie izby wyższej parlamentu.