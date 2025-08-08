"Nie pozwolę na to kanclerzowi". Nawrocki jasno o stosunkach z Niemcami

Prezydent w wywiadzie udzielonym w piątek TV Republika Karol Nawrocki został zapytany, czy będzie chciał układać stosunki z Niemcami tak, aby były poprawne.

- Oczywiście, że tak. Ja traktuję naszych zachodnich sąsiadów i kanclerza Niemiec jako partnerów w UE i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Mamy wspólną granicę i jest wiele rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać - odpowiedział Nawrocki.

Nawrocki o stosunkach z Niemcami. "To chyba najwyższy czas"

Zaznaczył, że ma doświadczenie w dyplomacji historycznej i rozmawiał o bardzo trudnych sprawach z przedstawicielami m.in. instytucji niemieckich, ukraińskich i japońskich.

- Oczywiście te reguły dyplomacji, sąsiedztwa, partnerstwa, realizacji wspólnych zadań muszą być realizowane w sposób odpowiedni. Natomiast nie pozwolę prasie niemieckiej czy kanclerzowi Niemiec (Friedrichowi Merzowi - red.) traktowania Polski i Polaków jako junior partnera - powiedział prezydent.

- To chyba najwyższy czas, aby Niemcy zaczęły traktować Polskę jako partnera. Prezydent Polski nie jest gotowy do tego, aby spoglądać w ogóle w stronę Zachodu czy naszej zachodniej granicy jako na naszych mentorów czy nauczycieli - zaznaczył.

Prezydent: Mamy konkretne oczekiwania od strony niemieckiej

W wywiadzie padła również kwestia reparacji wojennych. Polska prawica od lat domaga się uregulowania tej kwestii.

- My mamy nasze konkretne oczekiwania od strony niemieckiej. Wśród nich jest wypłata reparacji dla Polski, na które Polacy czekają. Wśród nich jest też kwestia naszej zachodniej granicy - mówił prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że Polska i Polacy czują się partnerem, a nie gospodarstwem pomocniczym państwa niemieckiego.

- I w tej emocji jestem przekonany, że z kanclerzem Niemiec będę gotowy się porozumieć jako prezydent Polski, Polaków, niezależnego, suwerennego, dumnego państwa polskiego - podsumował.

