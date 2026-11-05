W skrócie Najnowsze prognozy IMGW nie potwierdzają wcześniejszego ocieplenia: 11 listopada będzie w Polsce chłodno.

W Święto Niepodległości temperatury w kraju wyniosą od 4 stopni do maksymalnie 10 stopni Celsjusza na południu Polski.

W nocy poprzedzającej święto w wielu miejscach wystąpią przymrozki dochodzące do -3 stopni Celsjusza.

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Dostępne są już pierwsze szczegółowe prognozy pogody na 11 listopada - udostępnił je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z najnowszych wyliczeń wynika, że miejscami może wtedy popadać deszcz, a temperatury nie będą zbyt wysokie.

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Prognoza pogody na 11 listopada. Nie tak ciepło, jak wcześniej

Poprzednie prognozy wskazywały na możliwe ocieplenie w połowie przyszłego tygodnia, z możliwymi wartościami na termometrach przekraczającymi 15 stopni Celsjusza. Teraz jednak sytuacja prezentuje się inaczej i trudno się spodziewać powrotu do Polski złotej jesieni.

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że w Święto Niepodległości nie powinniśmy liczyć na nadejście fali ciepła. Wręcz przeciwnie: bardzo prawdopodobne, że będzie wtedy dość chłodno.

Zimno będzie w noc poprzedzającą 11 listopada: w wielu miejscach możliwe będą przymrozki, dochodzące do -3 stopni Celsjusza. Nawet nad morzem, gdzie będzie najcieplej, w nocy zanotujemy do 5 stopni, a to i tak więcej niż lokalnie po wschodzie słońca.

11 listopada zapowiada się na pochmurny dzień w większości kraju. W zachodniej Polsce może wtedy popadać słaby deszcz, ale w pozostałych rejonach powinno być sucho.

Święto Niepodległości upłynie pod znakiem niskich temperatur: od 4 st. C miejscami na północy do maksymalnie 10 stopni na południu Polski.

Prognoza pogody na 11 listopada nie prezentuje się tak dobrze, jak wcześniej WXCharts materiał zewnętrzny

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, co oznacza, że nie zwiększy on znacząco uczucia chłodu. Silniejsze porywy zanotujemy jednak na południu.

Taki rodzaj jesieni może nam towarzyszyć w kolejnych dniach - możliwe, że nawet do połowy miesiąca.

Listopad mocno jesienny. Większej poprawy nie będzie

Musimy liczyć się z tym, że w najbliższym czasie nie doświadczymy złotej jesieni praktycznie nigdzie. Obecne prognozy nie wskazują już bowiem znacznego ocieplenia.

Temperatury poniżej 10 stopni w przeważającej części Polski zostaną z nami jeszcze krótko po 11 listopada. Prawdopodobnie zaczną stopniowo rosnąć w okolicach połowy miesiąca, choć głównie na południowym wschodzie - tam nieznacznie przekroczą poziom 10 st. C.

Najbliższe listopadowe dni przeważnie będą pochmurne i chłodne. Dotyczy to również Święta Niepodległości IMGW materiał zewnętrzny

W tym czasie lokalnie może padać słaby deszcz, głównie na północy i zachodzie, choć z czasem opady mogą się nasilić. W połowie listopada trzeba się więc liczyć z możliwą typowo jesienną pluchą.

Do połowy listopada trudno będzie się spodziewać zdecydowanego ocieplenia - wynika z najnowszych prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Warto przy tym pamiętać, że sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić. Zwykle najlepiej sprawdzają się prognozy na kilka najbliższych dni - im dalej, tym sprawdzalność wyników jest niższa.

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