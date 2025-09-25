W skrócie Prezydent Karol Nawrocki skrytykował słowa Wołodymyra Zełenskiego dotyczące braku przygotowania Polaków do obrony przed zmasowanym atakiem.

Nawrocki zaznaczył, że Ukraina ma większe doświadczenie w walce z rosyjskimi dronami dzięki międzynarodowemu wsparciu i własnym ofiarom, ale wypowiedź Zełenskiego powinna być wyrażona w bardziej dyplomatycznym tonie.

Prezydent odniósł się także do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom, deklarując otwartość na jej podpisanie, o ile zawiera odpowiednie rozwiązania i nie dotyczy bezwarunkowego przyznawania świadczenia 800 plus.

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla "Faktu" skomentował wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, która padła 17 września w rozmowie z brytyjską stacją Sky News. Zełenski ocenił w nim zdolności Polski i Ukrainy w zwalczaniu rosyjskich dronów.

- To nie jest krytyka wobec naszych polskich przyjaciół - oni nie są w stanie wojny, więc jasne jest, że nie są gotowi na zestrzeliwanie dronów (...). I oczywiście nie będą w stanie ochronić ludzi, jeśli dojdzie do zmasowanego ataku - powiedział prezydent Ukrainy.

Nawrocki ocenił słowa Zełenskiego. "Polska będzie gotowa się bronić"

- Nie podobały mi się te słowa pana prezydenta. Wiem, co chciał przekazać. (...) Ukraina jest bardziej doświadczona w prowadzeniu tego typu walki z rosyjskimi dronami. To jest doświadczenie, za które rzeczywiście zapłaciła bardzo wysoką cenę - powiedział prezydent Nawrocki.

- Myślę, że taki był kontekst słów prezydenta Zełenskiego, choć uznaję, że mógłby to powiedzieć inaczej. Trzeba pamiętać, że możliwości militarne Ukrainy wiążą się też z tym, że Polacy i inne kraje świata od ponad trzech lat ją wspierają - dodał.

Prezydent zaznaczył, że "rozwój wojsk antydronowych i w ogóle sił zbrojnych Ukrainy możliwy jest dzięki wielkiej solidarności krajów europejskich i krajów spoza Unii Europejskiej". - Ta wypowiedź mogła być w bardziej dyplomatycznym tonie - zaznaczył.

- Nie chcemy wojny i robimy wszystko, żeby wojny nie było. Dlatego z jednej strony powinniśmy wzmacniać nasze siły zbrojne, a z drugiej strony wykonywać taką pracę, jak wykonujemy też w Nowym Jorku (siedziba ONZ - red.), czy w różnych stolicach państw na świecie, aby budować nasz potencjał sojuszniczy - wytłumaczył Nawrocki. Jak zapewnił, "Polska będzie gotowa się bronić".

Ustawa o pomocy Ukraińcom. Karol Nawrocki: Muszę rozważyć "za i przeciw"

Prezydent odniósł się także do rządowej nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Przedłuża ona legalność pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz uzależnia wypłatę m.in. 800 plus od aktywności zawodowej. Wcześniej, pod koniec sierpnia, prezydent zawetował poprzednią wersję nowelizacji, motywując to tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

- Pierwszą ustawę zawetowałem, bo nie umawialiśmy się na to, żeby wypłacać 800 plus niepracującym Ukraińcom - powiedział. Nawrocki zaznaczył, że teraz większość parlamentarna "zrobiła krok do tyłu". Przekazał, że ustawa jest analizowana przez jego i jego współpracowników.

- Jeśli nowelizacja miałaby taki sam kształt jak poprzednia, to zawetowałbym ją ponownie, ale wiem, że są w niej rozwiązania, które być może skłonią mnie do tego, aby podpisać tego typu ustawę. Muszę rozważyć "za i przeciw" - wyjaśnił prezydent.

