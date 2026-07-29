W skrócie W reakcjach polityków po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego pojawiły się zarówno krytyczne, jak i pozytywne komentarze.

Część przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości zwracała uwagę na sprzeczność zakładania nowego klubu z aktualnym członkostwem w partii oraz wskazywała na formalne nieprawidłowości.

Według innych polityków, powstanie nowego klubu może prowadzić do zmian w strukturach sejmowych i osłabienia pozycji PiS.

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Na utworzenie nowego klubu parlamentarnego zareagował Przemysław Czarnek. Po konferencji prasowej poinformowany o tym przez dziennikarzy odpowiedział: "niemożliwe".

- Mamy nową sytuację na scenie politycznej. Mamy członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wykluczeni, czekają na sąd i tworzą nowy klub. Tak jakby chcieli na siłę wyjść z partii. To ich sprawa, ja się tym nie zajmuję - dodał kandydat PiS na premiera.

Rafał Bochenek odniósł się natomiast do sprawy w mediach społecznościowych. "Wychodzą, nie wychodzą... potykają się o własne nogi. Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych" - pisał rzecznik prasowy partii.

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Do wpisu zamieścił zdjęcie regulaminu Sejmu. Powołał się na pkt. 4 art. 8, który mówi, że "poseł może należeć do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego". W rozmowie z dziennikarzami Bochenek dodał ponadto, że "ubolewa nad tym, że Morawiecki nadal w to brnie".

"To szkodzi Polsce". Reakcje na decyzję Morawieckiego

- Jeśli ktoś chce założyć klub poselski musi z jakiegoś wystąpić. My w takim razie czekamy na deklaracje o rezygnacji od osób, które mają tworzyć ten nowy klub. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki znowu oszukuje opinię publiczną. To naprawdę żenujące - mówił Bochenek w Sejmie.

Z dziennikarzami rozmawiał także Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. - Jeśli nie chcą wychodzić z PiS nie powinni zakładać konkurencyjnego koła. Przecież to jest logiczne - wskazał.

- Podjęliśmy decyzję zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości o przesłaniu tej sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. (...) Albo ktoś rozbija PiS zakładając odrębny klub parlamentarny, albo tego nie robi - mówił, podkreślając, że to szkodzi Polsce.

Z kolei Krzysztof Gawkowski mówił, że "chyba nikt nie miał wątpliwości" o powstaniu nowego klubu w przypadku dalszego podziału PiS. - To dobra wiadomość dla Polski, bo PiS przestaje być największym klubem parlamentarnym - wskazywał minister cyfryzacji.

Zwrócił także uwagę, że zmiany mogą pojawić się również w prezydium Sejmu oraz, że Jarosław Kaczyński nie panuje nad sytuacją w partii. - To jest agonia PiS, a co dalej z Rozwój Plus to czas pokaże - mówił.

Szymon Hołownia patrzy na decyzję Morawieckiego z "neutralną życzliwością". Jego zdaniem, z punktu widzenia emocji sejmowej, obecna sytuacja jest ciekawa. - Pojawi się nowy wektor. To już nie będzie Koalicja i PiS, ale będzie ugrupowanie Morawieckiego - wskazywał.

Wicemarszałek Sejmu dodał także, że o co dokładnie chodzi w nowym ugrupowaniu "dowiemy się jesienią". Jego zdaniem dotychczasowe postulaty "niczym się nie różnią" a także, że rozpadł się jeden z filarów duopolu, który trwał "od 25 lat".

Głosy po decyzji Mateusza Morawieckiego. "Nowy klub, gadają tak samo"

"Prezes Kaczyński ugiął się pod własnym szantażem, Morawiecki wytrzymał ciśnienie. Ciekawe jak to wpłynie na wyniki castingu na lidera prawicy" - pisał w mediach społecznościowych Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera.

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Poseł PiS Jan Kanthak pisał natomiast: "Maski opadły. Tusk ma nową trzecią drogę. Tym razem "nowa" trzecia droga nie pozyskuje głosów dla koalicji 13 grudnia, lecz odbiera je obozowi patriotycznemu. Efekt ten sam".

"Morawiecki może wyjść z PiS-u, ale PiS z Morawickiego chyba jeszcze długo nie wyjdzie. Niby nowy klub, a dalej gadają jak Czarnek, Matecki, Kowalski" - wskazywała posłanka Unii Centrum Paulina Hennig-Kloska.

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"Wysłuchałem konferencji moich kolegów w Sejmie którzy postanowili 'pójść na swoje', mam wystarczająco długi staż w PiS aby nie widzieć dokładnie tych samych emocji i wiary, że to już ten czas aby pokazać twarz 'nowego lepszego PiS-u'" - podsumował zmiany Joachim Brudziński.

Europoseł PiS dodał, że "ten stan emocjonalnego rozedrgania i wiara, że zamieniamy stary PiS na jego nową podróbkę, towarzyszył moim kolegom z Polski Plus, PJN, czy Solidarnej Polski. Nie mam żadnych złudzeń, że projekt Rozwój Plus zakończy się tak samo".

"Moim rozedrganym i pełnym emocji przyjaciołom, chcę powiedzieć, że jak już emocje opadną, media dziś Wam kibicujące przestaną się Wami interesować, zobaczycie w terenie i powiatach, że nikt nie wali drzwiami oknami na spotkanie z Wami, to wtedy nastąpi refleksja i dla dobra Polski znów spotkamy się pod jednym dachem Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim jako liderem prowadzącym nas do zwycięstwa w 2027 r. - podkreślił.

"Nie napisze Wam powodzenia, ale chętnie napiszę do rychłego zobaczenia w domu PiS" - podsumował.

W środę Mateusz Morawiecki ogłosił założenie nowego klubu parlamentarnego. Jego zdaniem będzie to "forum do działania" dla stowarzyszenia Rozwój Plus.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom kierownictwa PiS nie potwierdzono formalnego wygaśnięcia członkostwa tych osób w PiS.

Jak mówił rzecznik partii, chodzi o 44 osoby - nie tylko te związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego Rozwój Plus, ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Jeszcze w środę rano rzecznik PiS uściślał, że osoby te formalnie wciąż są w partii.





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