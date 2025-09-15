Nie można zapisać się na badania i szczepienia. Ogólnopolska awaria
Pacjenci nie mogą zapisać się na badania i szczepienia z powodu awarii serwisu pacjent.gov.pl. Trwa naprawianie usterki, do której doszło w dniu rozpoczęcia zapisów na szczepienie przeciwko koronawirusowi nowym preparatem.
Użytkownicy serwisu pacjent.gov.pl mają w poniedziałek problem z logowaniem, a co za tym idzie - nie mogą zapisać się na badania czy szczepienia.
Przyczyna usterki centralnej e-rejestracji została już ustalona. W najbliższych godzinach system powinien znowu działać. Jako pierwsze o awarii informowało radio RMF FM.
Do problemów z systemem doszło w dniu rozpoczęcia zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym preparatem. Szczepienia ruszą 22 września.
Cyfryzacja służby zdrowia. Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?
Centralna e-rejestracja umożliwia umawianie się na badania oraz do lekarza.
System pacjent.gov.pl powstał w ramach procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia. Bezpłatna aplikacja została uruchomiona w maju 2018 roku.
Na Internetowym Koncie Pacjenta widnieje historia wizyt sfinansowanych przez NFZ oraz zrealizowanych recept. Są tam również ważne informacje dotyczące dawkowania leków.