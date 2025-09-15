Nie można zapisać się na badania i szczepienia. Ogólnopolska awaria

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Pacjenci nie mogą zapisać się na badania i szczepienia z powodu awarii serwisu pacjent.gov.pl. Trwa naprawianie usterki, do której doszło w dniu rozpoczęcia zapisów na szczepienie przeciwko koronawirusowi nowym preparatem.

Strona pacjent.gov.pl nie działa. Doszło do awarii
Strona pacjent.gov.pl nie działa. Doszło do awariiARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Użytkownicy serwisu pacjent.gov.pl mają w poniedziałek problem z logowaniem, a co za tym idzie - nie mogą zapisać się na badania czy szczepienia.

Przyczyna usterki centralnej e-rejestracji została już ustalona. W najbliższych godzinach system powinien znowu działać. Jako pierwsze o awarii informowało radio RMF FM.

Do problemów z systemem doszło w dniu rozpoczęcia zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym preparatem. Szczepienia ruszą 22 września.

Zobacz również:

Awaria ChatGTP w Polsce
Polska

Awaria ChatGTP. Tysiące użytkowników z problemami

Aneta Wasilewska
Aneta Wasilewska

    Cyfryzacja służby zdrowia. Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

    Centralna e-rejestracja umożliwia umawianie się na badania oraz do lekarza.

    System pacjent.gov.pl powstał w ramach procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia. Bezpłatna aplikacja została uruchomiona w maju 2018 roku.

    Na Internetowym Koncie Pacjenta widnieje historia wizyt sfinansowanych przez NFZ oraz zrealizowanych recept. Są tam również ważne informacje dotyczące dawkowania leków.

    Zobacz również:

    Warmińsko-mazurskie. Podejrzenie zatrucia grzybami (zdj. ilustracyjne)
    Warmińsko-mazurskie

    Podejrzenie zatrucia grzybami. Nie żyje 88-latka, jej mąż w szpitalu

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    List Trumpa do krajów NATO. Wipler: Nie dać się USA wciągnąć w wojnę cłową z ChinamiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze