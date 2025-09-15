Użytkownicy serwisu pacjent.gov.pl mają w poniedziałek problem z logowaniem, a co za tym idzie - nie mogą zapisać się na badania czy szczepienia.

Przyczyna usterki centralnej e-rejestracji została już ustalona. W najbliższych godzinach system powinien znowu działać. Jako pierwsze o awarii informowało radio RMF FM.

Do problemów z systemem doszło w dniu rozpoczęcia zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym preparatem. Szczepienia ruszą 22 września.

Cyfryzacja służby zdrowia. Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Centralna e-rejestracja umożliwia umawianie się na badania oraz do lekarza.

System pacjent.gov.pl powstał w ramach procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia. Bezpłatna aplikacja została uruchomiona w maju 2018 roku.

Na Internetowym Koncie Pacjenta widnieje historia wizyt sfinansowanych przez NFZ oraz zrealizowanych recept. Są tam również ważne informacje dotyczące dawkowania leków.

List Trumpa do krajów NATO. Wipler: Nie dać się USA wciągnąć w wojnę cłową z Chinami Polsat News Polsat News