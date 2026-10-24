W skrócie Włodzimierz Czarzasty skrytykował prezydenta Nawrockiego za bagatelizowanie zagrożenia ze strony Rosji i Putina.

Marszałek Sejmu ocenił jako skandaliczne słowa prezydenta na temat działań Grzegorza Brauna, którego powiązał z prorosyjską partią AFD.

Czarzasty zaapelował do prezydenta o odpowiedzialność, podkreślając konieczność zbrojeń i wspierania Ukrainy mimo trudnej sytuacji gospodarczej.

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Włodzimierz Czarzasty w swoim sobotnim wystąpieniu podkreślił, że zagrożenie dla Polski rośnie. Skontrował w ten sposób słowa głowy państwa. Karol Nawrocki stwierdził niedawno na łamach "Rzeczpospolitej", że zagrożenie ze strony rosyjskiej w ostatnim czasie nie wzrosło.

- Panie prezydencie, niech pan nie opowiada, że pan nie widzi zagrożenia, że zagrożenie nie rośnie, bo Putin jest mordercą, a Trump jest niepewny - zwrócił się do Nawrockiego marszałek Sejmu.

Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego. W tle zagrożenie z Rosji

- W związku z tym nie ma pan prawa mówić swojemu narodowi i usypiać naród, że zagrożenie nie rośnie. My musimy się zbroić, musimy się do tego przygotować, ale coraz więcej dronów ląduje niedaleko nas i trzeba o tym pamiętać - stwierdził marszałek.

- Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Wiem, że to boli. Wiem, że to boli pana Nawrockiego, że to boli pana Mentzena, że to boli pana Mateckiego, że to boli pana Suskiego. Ale co to jest za towarzystwo, do diabła? - mówił marszałek Sejmu w kontekście wojny trwającej na Ukrainie.

Lider Nowej Lewicy wskazał też, że obecne czasy wymagają wydawania większej ilości środków na wojsko i zaciągania długu na rozwój armii. Pochwalił w tym miejscu unijny program SAFE, któremu sprzeciwił się prezydent Nawrocki.

Nawrocki mówił o Grzegorzu Braunie. Ostry komentarz Czarzastego

- Lepiej mieć dług i wygrać wojnę. Czasy wymagają takiego stanowiska i trzeba to jasno powiedzieć. I ostatnia sprawa, którą chcę w tym czasie chaosu nazwać, legitymizowanie działalności pana Brauna jest skandalem - powiedział marszałek Sejmu.

- Braun jest człowiekiem, który staje za AFD, a AFD jest organizacją, partią, która mówi, że najlepiej by było przesunąć granicę niemiecką na wschód. Nord Stream 2 i Nord Stream odbudować z powrotem i przyjaźnić się z Putinem. A Putin jest mordercą - grzmiał marszałek Sejmu.

- Nie może pan, panie Prezydencie, wskazywać na nurty faszystowskie w Polsce i powiedzieć, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Nikt się do tego nie przyzwyczai. Nigdy lewica się nie przyzwyczai do tego, do tych ludzi, którzy myślą w sposób faszystowski - dodał.

- Trzeba tych ludzi nazywać, trzeba mówić, co myślą. Trzeba naród przed tymi ludźmi ostrzegać, a nie mówić Braun to jest taki człowiek, z którym potencjalnie może byśmy z nimi rządzili. Rządzić razem z AFD? Przesuwać granice? - pytał retorycznie.

Czarzasty: Wymagam refleksji od prezydenta naszego kraju

- Naprawdę, refleksji wymagam od prezydenta naszego kraju, rozsądku, stabilizacji, odpowiedzialności i zachowywania się jak prezydent wielkiego, dumnego kraju również w czasach, kiedy ludzie się gubią - kontynuował.

- Potrzebujemy liderów, którzy się nie gubią, panie prezydencie, mówię to jasno i precyzyjnie. Na przykład takich jak ja - podsumował gospodarz niższej izby parlamentu polskiego.



