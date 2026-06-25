Wtorek wieczór. Dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, chirurg i były pracownik Szpitala Południowego w Warszawie udziela wywiadu Kanałowi Zero. Mówi o rzekomych nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w placówce, i o Dawidzie Kacprzyku, 28-letnim lekarzu-polityku Koalicji Obywatelskiej i byłym radnym dzielnicy Ursus, który mimo braku specjalizacji koordynował szpitalnym odziałem ratunkowym.

- Na SOR w Szpitalu Południowym giną ludzie, bo ktoś się uczy (...) Salonik VIP to nic przy tym, co się działo - mówi. Z relacji Jędrzejewskiego wynika, że do śmierci pacjentów miał bezpośrednio przyczynić się Kacprzyk. Chirurg zarzuca mu niekompetencję, arogancję i częste powoływanie się na wpływy polityczne.

Środa, wczesne popołudnie. Dr Jędrzejewski stawia się w siedzibie warszawskiej prokuratury. Ma złożyć zeznania w związku z wypowiedziami, jakie padły z jego ust w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.

Prokurator zapowiada konferencję prasową na "późne popołudnie, jak nie wieczór", jednak już po godzinie 15 wychodzi do mediów. Przesłuchanie kończy się szybciej, niż zakładano, bo doktor Jędrzejewski nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, którego jeszcze nie udało mu się znaleźć.

Przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych i poprosił o zmianę terminu przesłuchania. Prokuratura się nie zgodziła, argumentując, że świadek ma "istotne informacje" dotyczące dwóch toczących się postępowań. Jędrzejewski nie odpowiadał na pytania.

Prokuratura: Dr Kacprzyk nie jest pierwszą osobą do przesłuchania

Co dalej? - Nie mówimy tu o działaniach na gorąco, tylko o rozłożonych na kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt miesięcy - zaznaczył w rozmowie z Interią prok. Skiba.

Jak zapewnia, prokuratura sprawdza kolejne wątki, a lista świadków się wydłuża. To kilkadziesiąt nazwisk, a kluczowa - jak mówił Interii prok. Skiba - jest kolejność przesłuchiwanych osób. Wiadomo, że na poniedziałek wyznaczono kolejny termin dla dr. Jędrzejewskiego.

Na ten moment nie wyznaczono jednak terminu stawienia się w prokuraturze 28-letniego lekarza. - Doktor Kacprzyk nie jest pierwszą osobą do przesłuchania - przekazał nam rzecznik warszawskiej prokuratury. A z kim śledczy chcą porozmawiać priorytetowo? O tym nie informuje.

Pierwsze z postępowań prokuratury dotyczy kwestii rzeczywistego czasu pracy podczas dyżurów lekarskich na SORze i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Południowego i wystawianie faktur z zawyżoną kwotą należnego wynagrodzenia. Co miało skutkować "niekorzystnym rozporządzeniem mienia w kwocie nie mniejszej niż 558 558,70 zł".

Drugie śledztwo jest dwutorowe i dotyczy nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem SOR-u przez władze Szpitala Południowego oraz nadzoru nad Szpitalem Południowym w Warszawie przez władze miasta.

NIL reaguje po wypowiedziach dr. Jędrzejewskiego

Działania podjął także Samorząd Lekarski, który sprawę Dawida Kacprzyka skierował do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

- 15 czerwca złożyłem zawiadomione w sprawie podejrzenia opuszczenia dyżuru i narażenia tym samym pacjentów na niebezpieczeństwo. Po wypowiedziach pana doktora Jędrzejewskiego uzupełniliśmy to zawiadomienie o to, co publicznie powiedział - przekazał Interii rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

Co dalej? Jak mówi nam Kosikowski, Dawid Kacprzyk będzie wzywany do Rzecznika Odpowiedzialności do złożenia wyjaśnień.

Jeśli medialne zarzuty się potwierdzą, rzecznik wystąpi do sądu o ukaranie 28-latka.

Jednak sprawa przed sądem lekarskim może ciągnąć się latami.

- To normalne postępowanie w świetle kodeksu prawa karnego, prawomocny wyrok w dwóch instancjach zapada od 2 do 5 lat po wpłynięciu sprawy - wskazuje Kosikowski.

Samorząd szykuje wniosek o "lekarski areszt tymczasowy"

Co może grozić Kacprzykowi, jeśli sąd lekarski uzna go winnym? Jak tłumaczy rzecznik NIL, w przypadku wyroku skazującego katalog kar w zależności od win rozciąga się od upomnienia po dożywotnie i bezpowrotne wydalenie z zawodu.

Rzecznik ma prawo wystąpić o "lekarski areszt tymczasowy", czyli zawieszenie w prawach wykonywania zawodu na czas prowadzenia postępowania.

- Wniosek w tej sprawie jest przygotowywany, ale wymaga zebrania materiału dowodowego. Rzecznik musi uzasadnić potrzebę jego orzeczenia, czyli najpierw przeanalizować sprawę, sąd go weryfikuje, i zatwierdza lub odrzuca. Decyzja zapadnie dopiero po złożeniu takiego wniosku - tłumaczy Kosikowski.

Do NIL nie wpłynęły żadne oficjalne zawiadomienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jak usłyszeliśmy, dopiero po medialnym nagłośnieniu sprawy z Izbą skontaktowali się drogą nieformalną medycy, którzy potwierdzili, że Dawid Kacprzyk pracował samodzielnie i bez nadzoru bezpośrednio po ukończeniu stażu.

Jak zaznacza Kosikowski, jeśli te informacje się potwierdzą, oznaczają działanie niezgodne z prawem.

- Pan dr Kacprzyk wedle uzyskanych przez nas informacji nie spełniał norm określonych w prawie jako lekarz systemu, więc nie mógł być samodzielnym pracownikiem SOR - słyszymy.

Szpital przedstawiał Kacprzyka jako koordynatora SOR. Kierownik oddziału Adam Macech według doniesień wPolityce.pl z 18 czerwca miał złożyć rezygnację ze stanowiska. Na stronie szpitala wciąż jednak widnieje jego nazwisko jako kierownika SOR.

- Medialne zarzuty są bulwersujące. Dotyczą one nie tylko Dawida Kacprzyka, ale potencjalnie całego personelu lekarskiego oraz dyrekcji. Bo jeśli się potwierdzą, to niemożliwym jest, aby inne osoby pracujące w szpitalu nic nie widziały i nie wiedziały o działaniach podejmowanych w placówce - komentuje Kosikowski.

Nowy ordynator zaprzecza, prawnik grozi pozwem

Do wypowiedzi Emila Jędrzejewskiego odniósł aktualny szef chirurgii w Szpitalu Południowym. "Jestem oburzony i przerażony wczorajszą wypowiedzią Emila. Absolutnie nie mam tego typu obserwacji. Także moi asystenci twierdzą, że ten SOR funkcjonował poprawnie. Nikt nie zaobserwował tego typu praktyk" - powiedział Piotr Szenk w rozmowie z Onetem.

Sprawę skomentował także pełnomocnik Dawida Kacprzyka. Mecenas Jacek Dubois zapowiedział pozew przeciwko byłemu ordynatorowi oddziału chirurgii. "Jeżeli w ciągu najbliższych godzin Emil Jędrzejowski nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji wówczas czeka go proces karny" - powiedział prawnik w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Mecenas odniósł się także do informacji o tomografii na nieżyjącym pacjencie.

"Sytuacja taka - mój mocodawca wie to z przekazu - była, natomiast absolutnie nie tak opisana jak przez pana Jędrzejewskiego, bo chyba dotyczyło to po prostu badań przyczyny śmierci. Miała miejsce zanim mój klient był w ogóle zatrudniony w szpitalu"- powiedział "Rz" Dubois.

Przekazał też, że Dawid Kacprzyk "zaprzecza wszystkim interwencjom dotyczącym fałszowania dokumentacji i popełnienia błędów w sztuce".

Trwają kontrole

Dawid Kacprzyk w ubiegłym tygodniu zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego. Miał także zwrócić szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, jednak z informacji prokuratury wynika, że przelew wrócił na konto lekarza.

W Szpitalu Południowym trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki. Prokurator generalny zapowiedział, że śledczy zbadają, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także PIP.

Sprawę możliwych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym nagłośnił portal Zero.pl. Według tych doniesień, 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u, a jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Za jego sprawą, politycy KO mieli cieszyć się specjalnym traktowaniem, w tym m.in. omijali kolejki czy korzystali ze specjalnej poczekalni dla VIP-ów.

Sam Kacprzyk w samym Szpitalu Południowym miał przepracować w w ubiegłym roku przepracować 3 976 godzin, co - jak wyliczyli dziennikarze - daje 11 godzin. Do tego zatrudniony był także w Szpitalu Bródnowskim, gdzie - jak podaje TVN24 - w cztery miesiące przepracował 732 godziny. Ponadto Kacprzyk wykonywał mandat radnego dzielnicy Ursus w Warszawie.

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