W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o unijnym programie SAFE.

Jarosław Kaczyński ocenił decyzję prezydenta jako "bardzo dobrą".

Rząd przygotował "plan B" polegający na przekazaniu środków z SAFE do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartkowym orędziu oświadczył, że nie podpisze ustawy, która "pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE". Jak stwierdził "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Weto Karola Nawrockiego. Jest reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Decyzję prezydenta na platformie X skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim" - napisał Jarosław Kaczyński.

"Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - podsumował polityk PiS.

W czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki zagroził, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną".

Program SAFE. Rząd szykuje "plan B"

PremierDonald Tusk przewidując taką decyzję głowy państwa, zapowiadał we wtorek, że Rada Ministrów będzie miała gotowy projekt uchwały dotyczącej wdrożenia unijnego SAFE.

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w tym samym dniu, że w przypadku weta prezydenta jest przygotowany "plan B" zakładający skierowanie środków z unijnego SAFE do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Polska mogłaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Karol Nawrocki z propozycją. Chodzi o "polski SAFE 0 proc."

Karol Nawrocki wielokrotnie mówił, że jego wątpliwości budzi kwestia warunkowości wypłaty środków.

W związku z tym prezydent i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli 5 marca "polski SAFE 0 proc.", który miałby być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Według tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt odpowiedniej ustawy wpłynął we wtorek do Sejmu.

W środę prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że na koniec lutego Polska posiadała 570 ton złota, którego wartość wynosiła ok. 340 mld zł, a niezrealizowany zysk, pochodzący z wzrostu cen kruszcu, to 197 mld zł. W ocenie Glapińskiego, ten zysk NBP mógłby zrealizować poprzez "aktywne zarządzanie" złotem, a następnie przeznaczyć na sfinansowanie tzw. polskiego SAFE 0 proc.

Strona rządowa zadeklarowała, że jeżeli będzie taka możliwość, chętnie wykorzysta dodatkowe środki na obronność, jednak nie jako alternatywę dla SAFE, ale jego uzupełnienie.

