Z tego powodu jak najszybsze usunięcie kleszcza jest zawsze bardzo istotne. Zwlekanie z wyeliminowaniem pasożyta zwiększa ryzyko zarażenia się chorobą odkleszczową. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym jest większa szansa na uchronienie się przed boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi. Chodzi m.in. o wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu i wywoływana przez pierwotniaki babeszjoza.

Jak usunąć kleszcza z ciała?

Po zlokalizowaniu i rozpoznaniu kleszcza w skórze należy go jak najszybciej usunąć. Po 36 godzinach od momentu ugryzienia przez kleszcza ryzyko zakażenia znacznie wzrasta. Nie należy czekać na pomoc lekarza, gdyż odwlekanie usunięcia pajęczaka zwiększa możliwość zachorowania m.in. na boreliozę.

Do usunięcia kleszcza z ciała najlepsze jest specjalne narzędzie. Jednak można to zrobić także pęsetą, którą niemal każdy ma w domu. Najlepiej jednak jeśli użyty przyrząd jest wykonany z plastiku, gdyż ostro zakończony metal może uszkodzić pasożyta.



Przed rozpoczęciem usuwania kleszcza trzeba zdezynfekować ręce, narzędzia oraz fragment skóry, który obejmie zabieg.

Kleszcza usuwamy delikatnie, łapiąc go pęsetą bardzo blisko skóry. Ostrożnie wyciągamy insekta. Po wszystkim ponownie przemywamy i dezynfekujemy ranę.

Błędem podczas usuwania kleszcza jest wyciskanie go lub wykręcanie. Kleszcza nie wolno również przypalać, rozgniatać i wyciągać samymi palcami. Takie działania jedynie rozdrażnią pasożyta, który przez to może wypuścić do organizmu chorobotwórczą zawartość swojego żołądka. Nie należy go niczym smarować. Niewskazane jest używanie w tym celu np. tłuszczu, spirytusu czy benzyny.

Kleszcze atakują. Jak uniknąć ukąszenia?

Nie da się w 100 proc. uchronić przed ukąszeniem kleszcza, jednak zastosowanie się do kilku zasad pozwoli zmniejszyć ryzyko takiego zdarzenia. Przede wszystkim, aby uniknąć ugryzienia pasożyta przed wychodzeniem na łąkę lub do parku należy użyć preparatu, który ma na celu odstraszanie kleszczy.

Przed kleszczem uchronić może też odpowiedni strój. Długie spodnie i skarpetki, nakrycie głowy i długi rękaw sprawią, że kleszcz prawdopodobnie najpierw znajdzie się na ubraniu, nie będzie mógł wbić się w skórę i spadnie na ziemię.

Regularne kontrolowanie szczególnych rejonów ciała, w których kleszcze lubią gryźć, również jest częścią profilaktyki. Pozwoli na szybką reakcję w przypadku ukąszenia.

